Американский подросток планировал убить Папу Римского

Папа Римский Франциск
 

Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/Scanpix

В США подросток Сантос Колон из штата Нью-Джерси планировал убийство Папы Римского Франциска, сообщает Министерство юстиции США. Парень планировал совершить задуманное во время визита понтифика в в Филадельфию в сентябре 2015 года.

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Как пишет Росбалт, молодой человек собирался воспользоваться услугами снайпера. Он связался с потенциальным исполнителем преступления, однако им оказался сотрудник ФБР под прикрытием.

Кроме того выяснилось, что у Колона был и план Б: в случае, если снайпер не выполнит работу, он хотел устроить взрыв.

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Теперь подростку грозит до 15 лет тюрьмы.

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