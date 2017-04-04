Американский подросток планировал убить Папу Римского

В США подросток Сантос Колон из штата Нью-Джерси планировал убийство Папы Римского Франциска, сообщает Министерство юстиции США. Парень планировал совершить задуманное во время визита понтифика в в Филадельфию в сентябре 2015 года.

Как пишет Росбалт, молодой человек собирался воспользоваться услугами снайпера. Он связался с потенциальным исполнителем преступления, однако им оказался сотрудник ФБР под прикрытием.

Кроме того выяснилось, что у Колона был и план Б: в случае, если снайпер не выполнит работу, он хотел устроить взрыв.

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Теперь подростку грозит до 15 лет тюрьмы.

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