Названо имя подозреваемого в теракте в Санкт-Петербурге

 

Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

Подозреваемым в совершении теракта, произошедшего в Санкт-Петербурге, является 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Об этом сообщает Meduza.io со ссылкой на «Фонтанку».

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По информации издания, мужчина более шести лет жил в Петербурге и является гражданином РФ.

Информацию о Джалилове «Интерфаксу» подтвердили в Государственном Комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии: «возможным исполнителем теракта, по предварительным данным, является уроженец Оша, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения».

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Фото: В России поминают жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга0

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Как предполагает следствие, именно он оставил бомбу на станции «Площадь Восстания», а затем привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом», сообщает Пятый канал.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Фото: Взрыв в метро Санкт-Петербурга0

Ранее сотрудники правоохранительных органов допросили уроженца Башкирии, чье изображение с камер наблюдения метро было опубликовано СМИ. Ему, как сообщается, удалось доказать свою непричастность к теракту, причем он явился в полицию добровольно.

Также сообщалось, что установлена личность предполагаемого террориста-смертника — студента из Казахстана Максима Арышева. Однако заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Нургали Билисбеков утром 4 апреля объявил, что версия причастности Арышева к теракту не подтвердилась, сообщает «Интерфакс».

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