Российские власти назвали имя исполнителя теракта метро Санкт-Петербурга

Взрыв совершил 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалиловв - во вторник сообщил Следственный комитет России.
По информации Газета.ru, мужчина работал в автомастерской Санкт-Петербурга и является гражданином РФ.
Киргизские силовики сейчас выясняют, когда Джалилов увлекся идеями радикального ислама и с кем в последнее время поддерживал связь. При этом сообщается, что на спецучете Джалилов не состоял и в преступлениях замечен не был.
Как предполагает следствие, именно он оставил бомбу на станции «Площадь Восстания», а затем привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом», сообщает Пятый канал.
Ранее сотрудники правоохранительных органов допросили уроженца Башкирии, чье изображение с камер наблюдения метро было опубликовано СМИ. Ему, как сообщается, удалось доказать свою непричастность к теракту, причем он явился в полицию добровольно.
Также сообщалось, что установлена личность предполагаемого террориста-смертника — студента из Казахстана Максима Арышева. Однако заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Нургали Билисбеков утром 4 апреля объявил, что версия причастности Арышева к теракту не подтвердилась, сообщает «Интерфакс».
ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: В причастности к взрыву в метро в Петербурге заподозрили уроженца Киргизии
Еще по этой теме
- Берлин отказался подсвечивать Бранденбургские ворота в цвета флага РФ сегодня
- В Петербурге закрыта целая ветка метро: ищут бомбы сегодня
- СК РФ: Взрывное устройство в метро мог привести в действие пассажир сегодня
- В память о погибших: к посольству РФ в Риге несут цветы сегодня
- Число жертв теракта в Санкт-Петербурге увеличилось до 14 человек сегодня