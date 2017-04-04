Российские власти назвали имя исполнителя теракта метро Санкт-Петербурга

 

Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

 

Взрыв совершил 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалиловв - во вторник сообщил Следственный комитет России.

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По информации Газета.ru, мужчина работал в автомастерской Санкт-Петербурга и является гражданином РФ.

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Киргизские силовики сейчас выясняют, когда Джалилов увлекся идеями радикального ислама и с кем в последнее время поддерживал связь. При этом сообщается, что на спецучете Джалилов не состоял и в преступлениях замечен не был.

Как предполагает следствие, именно он оставил бомбу на станции «Площадь Восстания», а затем привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом», сообщает Пятый канал.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Фото: Взрыв в метро Санкт-Петербурга0

Ранее сотрудники правоохранительных органов допросили уроженца Башкирии, чье изображение с камер наблюдения метро было опубликовано СМИ. Ему, как сообщается, удалось доказать свою непричастность к теракту, причем он явился в полицию добровольно.

Также сообщалось, что установлена личность предполагаемого террориста-смертника — студента из Казахстана Максима Арышева. Однако заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Нургали Билисбеков утром 4 апреля объявил, что версия причастности Арышева к теракту не подтвердилась, сообщает «Интерфакс».

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