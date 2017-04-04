Трамп ждет от Клинтон извинений за подготовленные заранее ответы на дебатах

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон
 

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп призвал соперницу по президентской гонке Хиллари Клинтон извиниться за получение ответов для дебатов. Об этом он написал в своем Twitter.

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«Хиллари Клинтон когда-нибудь извинится за получение ответов для дебатов? Просто спрашиваю!», — написал Трамп.

В ноябре 2016 года из стало известно, что политолог CNN Донна Бразил оказала помощь штабу Хиллари Клинтон во время подготовки к дебатам. Из писем, опубликованных порталом WikiLeaks, следовало, что это произошло незадолго до праймериз Демократической партии в городе Флинте в Мичигане, организатором которого был телеканал CNN.

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Бразил написала демократам письмо, в котором сообщила, что один из вопросов задаст «женщина с лихорадкой», семья которой отравилась в городе водой с большим содержанием свинца.

Политолог писала, что женщина спросит, «что сделает Клинтон как президент, чтобы помочь жителям Флинта».

На дебатах две женщины задали подобные вопросы Клинтон и ее оппоненту экс-кандидату от демократов Берни Сандерсу.

Газета The New York Times сообщала, что после опубликования этой информации телекомпания CNN уволила Донну Бразил.

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