Трамп ждет от Клинтон извинений за подготовленные заранее ответы на дебатах

Президент США Дональд Трамп призвал соперницу по президентской гонке Хиллари Клинтон извиниться за получение ответов для дебатов. Об этом он написал в своем Twitter.

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«Хиллари Клинтон когда-нибудь извинится за получение ответов для дебатов? Просто спрашиваю!», — написал Трамп.

В ноябре 2016 года из стало известно, что политолог CNN Донна Бразил оказала помощь штабу Хиллари Клинтон во время подготовки к дебатам. Из писем, опубликованных порталом WikiLeaks, следовало, что это произошло незадолго до праймериз Демократической партии в городе Флинте в Мичигане, организатором которого был телеканал CNN.

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Бразил написала демократам письмо, в котором сообщила, что один из вопросов задаст «женщина с лихорадкой», семья которой отравилась в городе водой с большим содержанием свинца.

Политолог писала, что женщина спросит, «что сделает Клинтон как президент, чтобы помочь жителям Флинта».

На дебатах две женщины задали подобные вопросы Клинтон и ее оппоненту экс-кандидату от демократов Берни Сандерсу.

Газета The New York Times сообщала, что после опубликования этой информации телекомпания CNN уволила Донну Бразил.

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