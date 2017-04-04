Число жертв теракта в Санкт-Петербурге увеличилось до 14 человек

В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 14 человек, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Ранее было известно об 11 погибших, но еще трое умерли от травм, не совместимых с жизнью, пишет Meduza.io
На данный момент в больницах находятся 49 пострадавших, 13 человек уже отпустили домой.
На месте взрыва в метро найдены фрагменты тел, которые, по предварительным данным, принадлежат четырем погибшим.
Как уже писал Русский TVNET, подозреваемым в совершении теракта, произошедшего в Санкт-Петербурге, является 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.
По информации издания, мужчина более шести лет жил в Петербурге и является гражданином РФ.
Информацию о Джалилове «Интерфаксу» подтвердили в Государственном Комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии: «возможным исполнителем теракта, по предварительным данным, является уроженец Оша, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения».
Как предполагает следствие, именно он оставил бомбу на станции «Площадь Восстания», а затем привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом», сообщает Пятый канал.
Также сообщалось, что установлена личность предполагаемого террориста-смертника — студента из Казахстана Максима Арышева. Однако заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Нургали Билисбеков утром 4 апреля объявил, что версия причастности Арышева к теракту не подтвердилась.
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