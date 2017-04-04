Сквозь замочную скважину: фото из изолированной Северной Кореи

Австралийскому журналисту и фотографу Адаму Байдави в прошлом году удалось побывать в изолированном королевстве — в Северной Корее. «Это была самая увлекательная и самая депрессивная неделя в моей жизни. Фотографии — взгляд на тщательно созданный тур, в который позволено отправиться туристам. Конечно, это фасад, однако временами можно было заметить человеческие моменты, которые проглядывали сквозь него», - рассказал Байдави.

Он уточнил, что Пхеньян поразил его своей чистотой. Адам сравнил его с Диснейлендом для взрослых, где памятники нынешним и бывшим лидерам и современные небоскребы объединяют вечное с временным, пишет TVNET.

Посетителям «Диснейленда» показывают другую Северную Корею. Правильную. Однако постановку выдают спешащие с и на работу люди, которых легко заметить из окон туристических автобусов. «С растрепанными волосами и красными лицами они пытаются поймать автобус или трамвай. И им это всегда удается. В Пхеньяне это всегда удается», - пишет Адам.

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Outtake. #northkorea A post shared by Adam (@adambaidawi) on Mar 30, 2017 at 2:36pm PDT

Fireworks mark the eternal leader's birthday #northkorea #35mm A post shared by Adam (@adambaidawi) on Apr 19, 2016 at 6:48pm PDT

A post shared by Adam (@adambaidawi) on Apr 19, 2016 at 3:31pm PDT

Soldier, DMZ, North Korea. A post shared by Adam (@adambaidawi) on May 12, 2016 at 3:15pm PDT

My story and photo essay from North Korea is out now in the August issue of @gqaustralia. 10 pages of goodness, 3 years in the making. Go buy it fam 🙏🏼 A post shared by Adam (@adambaidawi) on Jul 19, 2016 at 6:08pm PDT

Girl on a train, Pyongyang. For @gqaustralia. A post shared by Adam (@adambaidawi) on Jul 20, 2016 at 3:40pm PDT

🎼 A post shared by Adam (@adambaidawi) on Oct 25, 2016 at 1:29am PDT

The most fascinating and upsetting place I've ever been. Jaw-dropping, mind-altering stuff. More to come soon. But first, HOME TIME ✈️🙏🏼 A post shared by Adam (@adambaidawi) on Apr 16, 2016 at 7:28pm PDT

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