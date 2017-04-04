Сквозь замочную скважину: фото из изолированной Северной Кореи

 

Фото: Instagram/adambaidawi

Австралийскому журналисту и фотографу Адаму Байдави в прошлом году удалось побывать в изолированном королевстве — в Северной Корее. «Это была самая увлекательная и самая депрессивная неделя в моей жизни. Фотографии — взгляд на тщательно созданный тур, в который позволено отправиться туристам. Конечно, это фасад, однако временами можно было заметить человеческие моменты, которые проглядывали сквозь него», - рассказал Байдави.

Он уточнил, что Пхеньян поразил его своей чистотой. Адам сравнил его с Диснейлендом для взрослых, где памятники нынешним и бывшим лидерам и современные небоскребы объединяют вечное с временным, пишет TVNET.

Посетителям «Диснейленда» показывают другую Северную Корею. Правильную. Однако постановку выдают спешащие с и на работу люди, которых легко заметить из окон туристических автобусов. «С растрепанными волосами и красными лицами они пытаются поймать автобус или трамвай. И им это всегда удается. В Пхеньяне это всегда удается», - пишет Адам.

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Outtake. #northkorea

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Fireworks mark the eternal leader's birthday #northkorea #35mm

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Soldier, DMZ, North Korea.

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Girl on a train, Pyongyang. For @gqaustralia.

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🎼

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