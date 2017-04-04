В Петербурге закрыта целая ветка метро: ищут бомбы

 

Фото: Sergei Konkov/TASS/Scanpix

На «синей» ветке петербургского метро закрыты все станции от «Московской» до «Петроградской». Об этом корреспонденту «Росбалта» сообщили в пресс-службе подземки.

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Закрыты на вход и выход 10 станций. Движение по второй линии осуществляется на участках «Купчино» — «Московская» и «Парнас» — «Петроградская». Ведется тотальная проверка и станций и тоннелей. К станции метро «Технологический институт» прибыли сотрудники ОМОН, передает корреспондент «Росбалта».

Ранее из-за звонка о заминировании был закрыт пересадочный узел «Сенная» — «Спасская» — «Садовая».

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Из-за закрытия участка метро пассажирам выделили бесплатный автобус. Он курсирует по маршруту № 2М от станции метро «Петроградская» до станции «Московская».

Меры безопасности в Петербурге усилены после теракта, произошедшего в метро 3 апреля. Взрыв в вагоне унес жизни 14 человек. 77 обратились за медпомощью, в больницы доставили 49.

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