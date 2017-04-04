Берлин отказался подсвечивать Бранденбургские ворота в цвета флага РФ

Бранденбургские ворота
 

Бранденбургские ворота. Фото: AP/Scanpix

Власти немецкой столицы не стали подсвечивать Бранденбургские ворота в цвета флага России в знак солидарности со страной после теракта в Петербурге.

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Пресс-секретарь городского сената объяснил такое решение тем, что Петербург не является городом-побратимом Берлина.

«После атак в Париже, Брюсселе, Лондоне, Стамбуле (города-побратимы Берлина), Ниццы и Иерусалима символ города был освещен в цвета флагов соответствующих государств», — отмечает Berliner Zeitung.

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Ранее мэр израильской столицы Рон Хульдаи сообщил, что здание мэрии Тель-Авива подсветили в цвета российского флага в память о погибших при взрыве в петербургской подземке.

3 апреля в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Петербурге произошел взрыв, устроенный, предварительно, террористом-смертником. В результате погибли 14 человек, более 70 обратились за помощью.

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