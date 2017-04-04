Эрдоган обсудил с Путиным одну из самых смертоносных химических атак в Сирии

 

Фото: AP/Scanpix

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с главой РФ Владимиром Путиным химическую атаку, произошедшую ранее 4 апреля в сирийской провинции Идлиб, передает Reuters со ссылкой на источники в турецком правительстве.

Эрдоган резко осудил применение химического оружия против мирных жителей. По его словам, столь бесчеловечные нападения неприемлемы. Лидеры двух стран подчеркнули большое значение поддержки перемирия в Сирии.

В результате химической атаки в провинции Идлиб погибли по меньшей мере 58 человек, в том числе 11 детей в возрасте до восьми лет, сообщают медицинские службы. Источник в сирийских вооруженных силах категорически отрицает применение подобного оружия армией.

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«Сегодня утром, в 6:30 утра, военные самолеты нанесли удары по Хан-Шейхуну, предположительно, использовались зарин и хлор», - заявил глава управления здравоохранения провинции Идлиб Мауцер Халиль. Большинство больниц в провинции сейчас переполнены ранеными.

Позднее самолеты нанесли авиаудар по медицинскому пункту, где находились пострадавшие от химической атаки. Власти Сирии отмечают, что это была самая смертоносная химическая атака со времени подобного удара в 2013 году, когда в Восточной Гуте под Дамаском погибли сотни мирных жителей.


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