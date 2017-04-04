Украину снова признали частично свободной

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Украина заняла 18 место из 29 пост-коммунистических стран по уровню свободы.

Правозащитная организация Freedom House разместила Украину на 18 место из 29 пост-коммунистических стран по уровню свободы и назвала ее частично свободной. В прошлом году Украина также занимала 18 место.

Об этом сказано в отчете организации. В докладе Украина получила рейтинг 4,71. При этом 1 - показатель максимальной свободы, а 7 означает полную несвободу. Россия по уровню развития демократии оказалась между Киргизией и Белоруссией, получив 6,57 балла. В общем списке она на 23-м месте. Отмечается, что прогресс в Украине с времен Евромайдана не был очень существенным, однако произошли значительные изменения.

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«Профессиональные и энергичные группы гражданского общества продолжают оказывать давление на правительство при поддержке США, ЕС и МВФ. В 2016 году парламент провел широкие судебные реформы и создал всеобъемлющую антикоррупционную структуру, основанную на лучших практиках ЕС», - говорится в свообщении.

Также сообщается, что наименее свободными странами бывшего соцлагеря аналитики признали Узбекистан, а также Туркменистан: оба получили по 6,96 балла. Наиболее свободной оказалась Эстония с показателем 1,93.
В ходе исследования оценивались такие показатели: демократичность правительства, прозрачность выборов, развитие гражданского общества, независимость медиа, независимость судовой системы и уровень коррупции.

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