В Париже выключат освещение Эйфелевой башни в память о погибших в петербургском метро

Эйфелева башня
 

Эйфелева башня. Фото: Raitis Plauks / F64

В ночь со вторника на среду во Франции будет погашена иллюминация главного символа страны, Эйфелевой башни, в знак памяти о погибших во время теракта в петербургском метрополитене. Об этом объявила мэр французской столице Анн Идальго.

«Этим вечером, в полночь, Париж потушит огни Эйфелевой башни в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице градоначальника в Twitter.

На этот жест уже отреагировали в посольстве РФ во Франции. Российский посол Александр Орлов также посредством соцсети поблагодарил мэра Парижа. «Спасибо большое, дорогая Анн, за этот жест дружбы и солидарности, который мы очень ценим», - заявил он.

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Twitter

Отметим, что во вторник французы и проживающие в Париже россияне приносят цветы и свечи к зданию посольства России в память о погибших при взрыве в петербургском метро. Как рассказал РИА «Новости» один из наших соотечественников, первые цветы стали появляться у дипломатического представительства еще вечером в понедельник.

В настоящее время на ограде посольства закреплено несколько букетов. На одной из пластиковых бутылок, в которую поместили цветы, оставлена надпись фломастером: «Париж скорбит вместе с вами, Питер». Над цветами - надписи на двух языках «Сочувствие и солидарность» и «Петербуржцы, мы с вами».

Ранее в Кремле сообщили о телефонном разговоре Владимира Путина с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом, которые «выразили глубокие соболезнования в связи с варварским терактом в метро Санкт-Петербурга, просили передать слова искреннего сочувствия семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим».

Собеседники российского лидера отметили важность наращивания сотрудничества в целях противодействия общей для всех государств террористической угрозе и договорились активизировать обмен информацией на этот счет по линии специальных служб, заявили в Кремле.

Тем временем власти Дрездена, который является городом-побратимом Санкт-Петербургу, также решили почтили память погибших в петербургском метро и приняли решение подсветить в цвета российского триколора Дворец культуры, расположенный в центре города.



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