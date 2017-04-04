В Египте судья осужден пожизненно за перевозку 71 килограмма наркотиков

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В субботу суд города Суэц в Египте приговорил уже бывшего служителя Фемиды к пожизненному заключению за незаконное хранение и транспортировку наркотических веществ, а также автоматического оружия.

Египтянин, занимавший должность судьи, был арестован в ноябре 2016 года на въезде в тоннель Ахмеда Хамди (проложен под дном Суэцкого канала и соединяет Африку с Азией). В машине, в которой высокопоставленный юрист передвигался в качестве пассажира, были обнаружены при рутинном досмотре 71 кг марихуаны и автоматическое оружие, пишет Egypt Independent.

Стоимость конфискованных наркотиков составила 1,5 миллиона египетских фунтов (почти 83 тысячи долларов).

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За рулем транспортного средства сидел водитель судьи и египтянка польского происхождения, которых тоже признали виновными в контрабанде. Обоих спутников судьи приговорили к 10 годам тюрьмы. Каждому из наркокурьеров также назначили штраф в размере 50 тысяч египетских фунтов (почти 2,8 тысячи долларов).

Подследственный, занимавший пост главы суда провинции Шаркия, отрицал во время следствия свою вину. По словам служителя Фемиды, он ничего не знал о наркотиках. Юрист все сваливал на своих спутников.

Напротив, задержанная женщина обвиняла в перевозке наркотиков именно судью и его водителя.

По ее словам, груз предполагалось доставить в город Рас-Седр. За это наркокурьеры должны были получить 20 тысяч египетских фунтов (свыше 1,1 тысячи долларов).

Приговор, вынесенный судье, может быть обжалован в апелляционном суде. Согласно египетскому законодательству, пожизненное заключение соответствует 25 годам тюрьмы. Сразу после инцидента судья решением министра юстиции Египта был отправлен в отставку.

Гашиш находится под запретом в Египте с 1925 года, когда страна присоединилась в Женевской международной конвенции по опиуму. Именно Египет стал тогда инициатором введения положения о запрете продажи гашиша, передает ТАСС.


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