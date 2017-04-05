Представитель ИГ назвал Трампа идиотом

Первое заявление «Исламского государства» об американском лидере с момента его прихода к власти было опубликовано в Telegram.

Представитель террористической организации «Исламское государство» Аби аль-Хасан аль-Мухаджир опубликовал обращение к гражданам США, в котором назвал президента Дональда Трампа «идиотом, который стоит у штурвала тонущей Америки», передает Reuters.

Агентство отмечает, что это первое заявление ИГ в отношении Трампа с того момента, как он пришел к власти.

Реклама

«Достаточно того факта, что вами управляет идиот, который не знает, что такое Сирия или Ирак или Ислам», − написал террорист в Telegram.

«Утонувшая страна, спасения нет, ты стала жертвой для солдат халифата, и кончина твоя видна каждому», − подчеркнул представитель ИГ.