Представитель ИГ назвал Трампа идиотом

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: SAUL LOEB / AFP

Первое заявление «Исламского государства» об американском лидере с момента его прихода к власти было опубликовано в Telegram.

Представитель террористической организации «Исламское государство» Аби аль-Хасан аль-Мухаджир опубликовал обращение к гражданам США, в котором назвал президента Дональда Трампа «идиотом, который стоит у штурвала тонущей Америки», передает Reuters.

Агентство отмечает, что это первое заявление ИГ в отношении Трампа с того момента, как он пришел к власти.

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«Достаточно того факта, что вами управляет идиот, который не знает, что такое Сирия или Ирак или Ислам», − написал террорист в Telegram.

«Утонувшая страна, спасения нет, ты стала жертвой для солдат халифата, и кончина твоя видна каждому», − подчеркнул представитель ИГ.



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