Мэй отказалась надеть платок во время визита в Саудовскую Аравию

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проигнорировала инструкцию МИД своей страны и отказалась покрывать голову платком во время визита в Саудовскую Аравию, передает The Independent.

По информации издания, эксперты министерства посоветовали Мэй надеть традиционное арабское платье и платок. Однако председатель правительства заявила, что не собирается следовать местной традиции.

«Я надеюсь, что народ увидит во мне лидера и поймет, чего может достичь женщина», − цитирует газета Мэй.

Отмечается, что в корпусе законов Саудовской Аравии нет статьи, обязывающей иностранцев носить головной убор. Однако гости королевства, как правило, стараются не нарушать строгих мусульманских обычаев.

Theresa May took a stand against the Saudi regime by not wearing a headscarf, going against the Foreign Office's guidelines pic.twitter.com/wHehLIjQnu— The Telegraph (@Telegraph) 4 апреля 2017 г.