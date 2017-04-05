Мэй отказалась надеть платок во время визита в Саудовскую Аравию

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Фото: AP/Scanpix

Премьер Британии заявила, что не собирается следовать местной традиции.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проигнорировала инструкцию МИД своей страны и отказалась покрывать голову платком во время визита в Саудовскую Аравию, передает The Independent.

По информации издания, эксперты министерства посоветовали Мэй надеть традиционное арабское платье и платок. Однако председатель правительства заявила, что не собирается следовать местной традиции.

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«Я надеюсь, что народ увидит во мне лидера и поймет, чего может достичь женщина», − цитирует газета Мэй.

Отмечается, что в корпусе законов Саудовской Аравии нет статьи, обязывающей иностранцев носить головной убор. Однако гости королевства, как правило, стараются не нарушать строгих мусульманских обычаев.

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