В ближайшие два дня ЕС решит судьбу безвиза Украине

Сегодня в Европарламенте пройдут дебаты относительно отмены виз для Украины, а завтра состоится голосование.

Европейский парламент сегодня, 5 апреля, проведет дебаты по возможности предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а на завтрашней сессии евродепутаты будут голосовать по безвизу. Такая информация содержится на сайте ЕП в регистрационной карточке.

А именно, 6 апреля ожидается голосование проекта законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.

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Дебаты начнутся сегодня в 16:00 по киевскому времени, украинский безвиз в перечне вопросов обсуждения значится третьим.

После положительного голосования в Европарламенте украинский безвиз должны будут повторно рассмотреть представители стран-членов ЕС (COREPER) и одобрить в Совете министров ЕС. Только после этого решение подпишет президент Европарламента и представитель председательствующей страны (Мальта).

Затем решение опубликуется в официальном вестнике ЕС (этот этап обычно занимает до недели, но срочные решения публикуют на следующий день). Наконец, решение вступит в силу через 20 дней после публикации.

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