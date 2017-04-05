В Португалии на фабрике фейерверков прогремел взрыв

 

Фото: REUTERS/Scanpix

По меньшей мере пять человек погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в результате мощного взрыва, прогремевшего на фабрике фейерверков на севере Португалии. Об этом сообщает информационное агентство Lusa со ссылкой на источники в службах спасения.

Инцидент произошел во вторник, 4 апреля, на предприятии, расположенном в пригороде Ламего, примерно в 350 км от столицы страны Лиссабона.

IBTimes передает, что, по некоторым данным, взрывов было три. После этого на фабрике начался пожар. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях. На них видны огромные клубы дыма, поднимающиеся высоко в небо.

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Как сообщает The Daily Star,

к месту происшествия были направлены более 100 пожарных, полицейские и два вертолета.

По данным СМИ, к вечеру взрывы на фабрике еще продолжались. В связи с этим спасатели опасались входить в здание, спасательная операция была отложена. Впрочем, надежд найти выживших почти нет.

Установлено, что фабрика принадлежит членам одной семьи. По предварительным данным, в момент взрыва внутри могли находиться до девяти человек. В числе погибших, вероятнее всего, владелец фабрики и его дочь.

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