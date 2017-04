В Португалии на фабрике фейерверков прогремел взрыв

Инцидент произошел во вторник, 4 апреля, на предприятии, расположенном в пригороде Ламего, примерно в 350 км от столицы страны Лиссабона.

IBTimes передает, что, по некоторым данным, взрывов было три. После этого на фабрике начался пожар. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях. На них видны огромные клубы дыма, поднимающиеся высоко в небо.

Twitter

#BREAKING: (UPDATE) 3 dead, 5 missing after a explosion at the firework factory in Avoes, Portugal pic.twitter.com/opwc3KrmEG— BreakingNewsAlertsHQ (@BNAlertsHQ) April 4, 2017