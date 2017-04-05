Эстонский киллер по прозвищу Мясник задержан в Ирландии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Вчера вечером в пригороде Дублина в Ирландии задержали киллера-эстонца и двух его ирландских сообщников. Для этого была проведена масштабная спецоперация. В ирландской прессе за эстонцем закрепилось прозвище Мясник.

Эстонца задержали вместе с двумя членами ирландского мафиозного клана Кинахан, которые, по данным местных СМИ, вместе планировали совершить убийство.

В момент задержания у них при себе имелся список членов конкурирующей группировки Хатча и информация об их перемещениях. Также у задержанных было несколько предметов для маскировки.

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Как предполагает ирландская полиция, эстонец является одним из трех киллеров, совершивших в прошлом году в отеле Дублина расправу над Дэвидом Бирном. Трое были вооружены до зубов и одеты как спецназовцы. Убитый являлся членом конкурирующей Кинахану преступной группировки.

По данным ирландских СМИ, за спланированное убийство эстонец должен был получить 100 000 евро.

«Клан устал от наемных наркоманов, которые превращали свои расстрелы в балаган, зачастую убивая невиновных людей. Поэтому они заплатили человеку, которого считают в Европе одним из самых опасных наемных убийц», - сказал источник изданию Independent.ie.

По утверждению издания, в 90-х годах 58-летний эстонец переехал в Коста-дель-Соль, где познакомился с кланом Кинахан. Также в статье говорится о том, что его связывают с убийствами в нескольких странах Европы. По его собственным словам, он занимается бизнесом в сфере недвижимости. В страну мужчина попал несколькими днями ранее.

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