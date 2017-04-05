СМИ узнали подробности жизни террориста, взорвавшего метро в Петербурге

Акбаржон Джалилов
 

Акбаржон Джалилов. Фото: REUTERS/Scanpix

Смертник Акбаржон Джалилов, взорвавший питерскую подземку, работал в автомастерской Санкт-Петербурга, а российское гражданство получил в 2011 году в генконсульстве России в Киргизии.

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Джалилов получил среднее образование в Киргизии, а затем перебрался в Санкт-Петербург. Он учился в колледже и помогал отцу, переехавшему в Петербург раньше, работал в автосервисе.

В феврале 2017 года молодой человек примерно на месяц уезжал в Киргизию и вернулся оттуда совершенно другим. Он стал неразговорчивым, замкнутым. Правоохранительные органы предполагают, что он был завербован экстремистами, сообщает Newsru.

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Джалилов по возвращении попал в поле зрения правоохранительных органов, но серьезных конфликтов с полицией и спецслужбами у него не было.

«Единственным проступком с его стороны стала неуплата штрафов за нарушение правил дорожного движения,

за что его искали судебные приставы», - сказал источник.

В России поминают жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга

Фото: В России поминают жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга0

По словам родителей Джалилова, у Акбаржона "были буквально золотые руки", он мог делать любую работу и справлялся с делом очень хорошо". "Их семья переехала в этот район Амир - Тимур в пригороде Оша лет пять-шесть назад, отец тогда уже работал в РФ, поэтому Акбаржон сам отремонтировал и обустроил дом, в котором они сейчас живут", - сказал один из соседей.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Фото: Взрыв в метро Санкт-Петербурга0

Еще в школьном возрасте Джалилов стал работать жестянщиком, проводил кузовные работы на автомобилях и был на очень хорошем счету, имел свои заказы.

Молодой человек был старшим сыном в семье, у него есть младшие сестра и брат.

Отец по пятницам ходил в мечеть, но никто из них никогда не был религиозным фанатиком, утверждает источник «Интерфакса». По его словам, глава семейства увез Акбаржона в Россию, когда ему было 16 лет, но не так давно отец вернулся в Киргизию, оставив сына в РФ.

У Акбаржона Джалилова есть страница в соцсети «ВКонтакте». В друзьях у Акбара Джалилова — всего 19 человек, из увлечений — боевые искусства. Пользователь был подписан на группы «Я люблю ислам» и «IslamHouse». В профиле также указано, что 1 апреля у молодого человека день рождения, в этом году ему исполнилось 22 года.

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