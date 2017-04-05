В России детям до 14 лет хотят запретить заводить странички в соцсетях

В Законодательное собрание Ленинградской области 5 апреля должен быть внесен законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей». Не исключено, что после рассмотрения законопроекта областным парламентом последует федеральная инициатива. Через месяц документ может поступить в Государственную думу. Об этом корреспонденту «Росбалта» рассказал автор законопроекта депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров.

Согласно документу, пользователю при регистрации в социальной сети необходимо будет предоставить паспортные данные. Для детей до 14 лет вход в соцсети запретят. За нарушение правила владельцу сайта грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

В социальных сетях нельзя будет оповещать граждан о несанкционированных митингах и собраниях. Несовершеннолетние не смогут приобретать через социальные сети товары.

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Петров сообщил, что является активным пользователем социальных сетей. Проблемы, связанные с ними, он изучал давно.

«Надо понимать, что социальные сети — это уже не сайты внутри интернета, а целое многомиллионное виртуальное сообщество, которое влияет на реальную жизнь страны.

Необходимость регулирования соцсетей как минимум у детей до 14 лет продиктована самой жизнью. Можно вспомнить и события 26 марта, и угрозу общественной безопасности, которая произошла в связи с транспортным коллапсом в Петербурге после взрывов в метро. Да, петербуржцы очень достойно поддерживали друг друга. Но все равно были случаи, когда возникали фейковые новости о закладках, террористических угрозах. В результате паника могла принять размеры пандемии. А что касается событий 26 марта, то в моем понимании дети не должны ходить на баррикады, а также не должны сидеть в обезьянниках. Само время диктует необходимость курирования деятельности соцсетей как минимум с точки зрения безопасности маленьких граждан нашей страны», — рассказал Петров.

По словам депутата, с точки зрения субъекта внесения законопроекта в Заксобрание он является его единственным автором. Но в работе над документом депутату помогали юристы, а также сотрудники правительства Ленинградской области.

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