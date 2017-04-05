При взрыве метро в Санкт-Петербурге погиб Чемпион России по рукопашному бою Денис Петров - сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на сайт Sportfm.ru.

Как сообщили его коллеги, спортсмен ехал на тренировку, но до места не добрался.

«Он был очень хорошим человеком, его очень любили дети, они с удовольствием бежали на тренировку. Таких спортсменов, как он, очень мало, у него было большое будущее», — вспомнают погибшего коллеги.

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Ранее Русский TVNET сообщал, что 3 апреля около 14:30 в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, ранены более 50. Также поступила информация, что среди пострадавших, возможно, есть гражданин Латвии.

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