У берегов Канады застрял во льдах паром с сотнями пассажиров

Морской паром Highlanders компании Marine Atlantic с 209 пассажирами на борту освободили после нескольких часов плена во льдах

Неподалеку от острова Кейп-Бретон у Атлантического побережья Канады во льдах застрял морской паром Highlanders компании Marine Atlantic. На борту парома находилось 209 пассажиров, сообщает CBC.

Судно вышло из Северного Сиднея и спустя некоторое время застряло во льдах. Спасательная операция по освобождению парома длилась восемь часов.

Team approach - The MV Blue Puttees is still working to free the MV Highlanders from the heavy ice near Cape Breton. pic.twitter.com/rAIi1BuPfs— Marine Atlantic (@MAferries) April 4, 2017