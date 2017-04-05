У берегов Канады застрял во льдах паром с сотнями пассажиров

Спасательная операция по освобождению парома длилась восемь часов.

Морской паром Highlanders компании Marine Atlantic с 209 пассажирами на борту освободили после нескольких часов плена во льдах

Неподалеку от острова Кейп-Бретон у Атлантического побережья Канады во льдах застрял морской паром Highlanders компании Marine Atlantic. На борту парома находилось 209 пассажиров, сообщает CBC.

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Судно вышло из Северного Сиднея и спустя некоторое время застряло во льдах. Спасательная операция по освобождению парома длилась восемь часов.

Twitter

Team approach - The MV Blue Puttees is still working to free the MV Highlanders from the heavy ice near Cape Breton. pic.twitter.com/rAIi1BuPfs— Marine Atlantic (@MAferries) April 4, 2017

Согласно информации издания, на помощь парому вызвали ледокол канадской береговой охраны. На борту перевозили также 85 коммерческих автомобилей и 65 других транспортных средств. Паром оказался в ловушке из-за сильных северных ветров, которые сдвинули морской лед, заполнивший гавань Сиднея.

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