Петербург: нет официальной информации о пострадавшем при взрыве латвийце

 

Фото: Sputnik/Scanpix

МИД Латвии не получало официальную информацию из России о том, что во время теракта в метро Санкт-Петербурга пострадал гражданин Латвии, нашему порталу подтвердил пресс-секретарь министерства Раймондс Янсонс.

Так же известно, что ни один латвиец не обращался за помощью в консульство в России.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что среди пострадавших лишь трое граждане других государств - Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана.

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Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Фото: Взрыв в метро Санкт-Петербурга0

В согласии с предоставленной Колабутиным информации гражданин Латвии находится в Елизаветинской больнице.

В России поминают жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга

Фото: В России поминают жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга0

Метро Санк-Петербурга после взрыва

Фото: Метро Санк-Петербурга после взрыва0

Взрыв произошел 3 апреля в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь. Погибли 14 человек. 77 обратились за медицинской помощью.

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