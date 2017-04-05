Петербург: нет официальной информации о пострадавшем при взрыве латвийце

МИД Латвии не получало официальную информацию из России о том, что во время теракта в метро Санкт-Петербурга пострадал гражданин Латвии, нашему порталу подтвердил пресс-секретарь министерства Раймондс Янсонс.
Так же известно, что ни один латвиец не обращался за помощью в консульство в России.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что среди пострадавших лишь трое граждане других государств - Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана.
В согласии с предоставленной Колабутиным информации гражданин Латвии находится в Елизаветинской больнице.
Взрыв произошел 3 апреля в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь. Погибли 14 человек. 77 обратились за медицинской помощью.Еще по этой теме