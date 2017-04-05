Европарламент принял резолюцию по Brexit

Депутаты Европарламента одобрили резолюцию, в которой содержатся условия для выхода Великобритании из ЕС. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

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«Подавляющее большинство депутатов (516 за, 133 против, при 50 воздержавшихся) приняли резолюцию, официально устанавливающую основные принципы и условия Европарламента для утверждения соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС. Любое такое соглашение в конце переговоров между Великобританией и ЕС должно будет получить одобрение Европарламента», – говорится в сообщении.

В документе подчеркивается, что «интересы граждан должны быть на первом плане с самого начала», переговоры будут прозрачными, а Великобритания обязана соблюдать все принятые ранее обязательства, в том числе и финансовые.

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Также резолюция гласит, что только тогда, когда «значительный прогресс» в переговорах о выходе Британии из ЕС будет достигнут, то можно будет начать переговоры о возможных переходных механизмах.

«Эти договоренности не должны длиться более трех лет, в то время как соглашение о будущих отношениях может быть заключено только после того, как Великобритания покинет ЕС», – говорится в принятом документе.

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Как уже писал Русский TVNET, ЕС выставит Лондону счет в размере около 50 млрд фунтов стерлингов. Великобритания сможет окончательно покинуть ЕС только после его уплаты. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

При этом в Лондоне считают, что имеют право не только отказаться от выплат ЕС, но и потребовать вернуть деньги из Европейского банка, а это 11 млрд евро.

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