В Иране произошло сильное землетрясение

 

Фото: AP/Scanpix

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на востоке Ирана, на 76 км юго-восточнее города Мешхеда. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Reuters.

Согласно данным службы, землетрясение произошло на глубине 33 км в 10:40 утра по местному времени [6:10 по Киеву], в эпицентр попал город Мешхед и ближайшие к нему поселения.

В результате землетрясений были разрушены на 40-100% по крайней мере четыре деревни.

Как минимум двое погибли, одиннадцать ранены.

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На место направлены три группы специалистов для оценки возможного ущерба. Все спасательные службы приведены в состояние полной готовности. К приему раненых и пострадавших подготовлены местные больницы.

Как сообщает иранское агентство Tasnim news, в результате происшествия в пострадавших районах были повреждены линии телефонной передачи.

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