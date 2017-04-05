Дайте жить своей жизнью: что произошло с парнем, которого приняли за террориста

Россиянин Андрей (Ильяс) Никитин, которого СМИ по ошибке назвали причастным к теракту в петербургском метро, лишился работы. Его работодатель в Нижневартовске объяснил свое решение просьбой правоохранительных органов, передает ИА IslamNews.

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«После того, как мою фотографию СМИ растиражировали как потенциального террориста, я принял решение пойти в полицию, чтобы дать пояснения. В полиции мои объяснения приняли и все подозрения с меня были сняты.

Однако эта история очень сильно осложнила мне жизнь»,

- рассказал Никитин.

Он напомнил, что накануне не смог улететь домой из Москвы в Санкт-Петербург после того, как испуганные пассажиры столичного аэропорта Внуково не пустили его на борт. Причем урегулировать ситуацию не смогли даже сотрудники службы безопасности аэропорта. В результате мужчина был вынужден пропустить рейс.

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«К тому же я лишился работы: сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моем увольнении, сославшись на просьбу регионального следственного комитета. Меня, моих близких и друзей повсюду выслеживают репортеры, которые ранее уже называли меня террористом. В итоге я не могу даже предпринять попытку улететь.

Прошу вас не гоняться за мной и дать мне жить своей жизнью»,

- обратился посредством издания к российской общественности Никитин.

В понедельник, 3 апреля, спустя несколько часов после теракта в петербургском метро телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографию, на которой был изображен подозреваемый. Это мужчина с длинной бородой в черной одежде и куфи или разновидности тюбетейки. Он, как предполагалось изначально, заложил бомбу.







































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«Мужчина был в глухой одежде ярко-синего цвета, как будто ритуальный костюм. Высокая шапка без орнаментов, раза в два выше обычной тюбетейки. Тоже синего цвета, как один комплект. Он прямо держал спину, никуда не торопился. Он был роста около 185 см, по крайней мере выше остальных прохожих», - рассказала свидетельница теракта, петербургский адвокат Марина Козлова.



































Aizvērt В России поминают жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix EPA/AP/Scanpix EPA/AP/Scanpix EPA/AP/Scanpix EPA/AP/Scanpix EPA/AP/Scanpix EPA/AP/Scanpix







Позднее, впрочем, стало известно, что на фотографии был изображен Андрей Никитин, который ранее принял ислам и взял себе имя Ильяс. При этом Никитин сам пришел в полицию и заявил о непричастности к теракту. По данным СМИ, он, предположительно, перед спуском в метро посетил Соборную мечеть, а оттуда, как предполагается, пешком дошел до станции «Горьковская».











































































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В понедельник, 3 апреля, в вагоне метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В этот момент поезд находился в тоннеле. По последним данным, в результате происшествия погибли 14 человек, 47 находятся в больницах.

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