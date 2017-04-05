Установлены личности всех погибших при теракте в метро Петербурга

Личности всех погибших в ходе теракта в метро Северной столицы установлены. Об этом «Росбалту» сообщили в пресс-службе СК РФ.
Опубликован список погибших:
1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996;
2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996;
3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998;
4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966;
5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990;
6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945;
7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991;
8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950;
9) Петров Денис Романович, 27.12.1991;
10) Сагадеев Мансур Тахирович, 27.08.2000 или 27.03.2000;
11) Красикова Юлия Дмитриевна 12.09.1991;
12) Мазанов Дмитрий Александрович 19.02.1990;
13) Невнержицкая Мария Александровна (дата рождения неизвестна).
Личность предполагаетмого виновника теракта Акбаржона Джалилова подтвердили по экспертизе ДНК. Родители молодого человека допрошены. В ближайшее время пройдет процедура опознания.
Следователи изучают связи Джалилова и круг его общения. Выдача тел погибших родственникам продолжается.
Взрывное устройство со станции метро «Площадь Восстания» направлено на взрывотехническую экспертизу. Будет определен тип, мощность, вид поражающих элементов и другие данные. На экспертизу направлены также скотч, фольга и другие предметы, найденные в квартире Джалилова. По предварительным данным, они аналогичны фрагментам взрывного устройства со станции «Площадь Восстания».
Взрыв произошел в 14:40 на перегоне между станциями «Сенная площадь» — «Технологический институт» 3 апреля. Погибли 14 человек. 77 получили ранения. Еще одно взрывное устройство, установленное на станции «Площадь восстания», успели обезвредить.
В больнице остаются 55 пострадавших. По последним данным, в крайне тяжелом состоянии находится трое человек. В тяжелом — шестеро. Состояние 14 человек характеризуется как средней степени тяжести. 31 пострадавший — в удовлетворительном состоянии.Еще по этой теме