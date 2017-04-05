Установлены личности всех погибших при теракте в метро Петербурга

Личности всех погибших в ходе теракта в метро Северной столицы установлены. Об этом «Росбалту» сообщили в пресс-службе СК РФ.

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Опубликован список погибших:

1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996;

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2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996;

3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998;

4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966;

5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990;

6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945;

7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991;

8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950;

9) Петров Денис Романович, 27.12.1991;

10) Сагадеев Мансур Тахирович, 27.08.2000 или 27.03.2000;

11) Красикова Юлия Дмитриевна 12.09.1991;

12) Мазанов Дмитрий Александрович 19.02.1990;

13) Невнержицкая Мария Александровна (дата рождения неизвестна).







































Aizvērt Метро Санк-Петербурга после взрыва Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix







Личность предполагаетмого виновника теракта Акбаржона Джалилова подтвердили по экспертизе ДНК. Родители молодого человека допрошены. В ближайшее время пройдет процедура опознания.

Следователи изучают связи Джалилова и круг его общения. Выдача тел погибших родственникам продолжается.



































Aizvērt В России поминают жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix EPA/AP/Scanpix EPA/AP/Scanpix EPA/AP/Scanpix EPA/AP/Scanpix EPA/AP/Scanpix EPA/AP/Scanpix







Взрывное устройство со станции метро «Площадь Восстания» направлено на взрывотехническую экспертизу. Будет определен тип, мощность, вид поражающих элементов и другие данные. На экспертизу направлены также скотч, фольга и другие предметы, найденные в квартире Джалилова. По предварительным данным, они аналогичны фрагментам взрывного устройства со станции «Площадь Восстания».

Взрыв произошел в 14:40 на перегоне между станциями «Сенная площадь» — «Технологический институт» 3 апреля. Погибли 14 человек. 77 получили ранения. Еще одно взрывное устройство, установленное на станции «Площадь восстания», успели обезвредить.

В больнице остаются 55 пострадавших. По последним данным, в крайне тяжелом состоянии находится трое человек. В тяжелом — шестеро. Состояние 14 человек характеризуется как средней степени тяжести. 31 пострадавший — в удовлетворительном состоянии.

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