Установлены личности всех погибших при теракте в метро Петербурга

 

Фото: AP/Scanpix

Личности всех погибших в ходе теракта в метро Северной столицы установлены. Об этом «Росбалту» сообщили в пресс-службе СК РФ.

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Опубликован список погибших:

1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996;

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2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996;

3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998;

4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966;

5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990;

6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945;

7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991;

8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950;

9) Петров Денис Романович, 27.12.1991;

10) Сагадеев Мансур Тахирович, 27.08.2000 или 27.03.2000;

11) Красикова Юлия Дмитриевна 12.09.1991;

12) Мазанов Дмитрий Александрович 19.02.1990;

13) Невнержицкая Мария Александровна (дата рождения неизвестна).

Метро Санк-Петербурга после взрыва

Фото: Метро Санк-Петербурга после взрыва0

Личность предполагаетмого виновника теракта Акбаржона Джалилова подтвердили по экспертизе ДНК. Родители молодого человека допрошены. В ближайшее время пройдет процедура опознания.

Следователи изучают связи Джалилова и круг его общения. Выдача тел погибших родственникам продолжается.

В России поминают жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга

Фото: В России поминают жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга0

Взрывное устройство со станции метро «Площадь Восстания» направлено на взрывотехническую экспертизу. Будет определен тип, мощность, вид поражающих элементов и другие данные. На экспертизу направлены также скотч, фольга и другие предметы, найденные в квартире Джалилова. По предварительным данным, они аналогичны фрагментам взрывного устройства со станции «Площадь Восстания».

Взрыв произошел в 14:40 на перегоне между станциями «Сенная площадь» — «Технологический институт» 3 апреля. Погибли 14 человек. 77 получили ранения. Еще одно взрывное устройство, установленное на станции «Площадь восстания», успели обезвредить.

В больнице остаются 55 пострадавших. По последним данным, в крайне тяжелом состоянии находится трое человек. В тяжелом — шестеро. Состояние 14 человек характеризуется как средней степени тяжести. 31 пострадавший — в удовлетворительном состоянии.

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