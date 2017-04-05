В Германии соцсети будут штрафовать за запрещенный контент

Такие социальные сети, как Twitter, Facebook и YouTube, делают слишком мало для удаления комментариев с пропагандой ненависти. Так считают в кабмине ФРГ, который одобрил законопроект, предусматривающий огромные штрафы за невыполнение соцсетями своих обязательств, передает DW.

Согласно проекту, соцсети могут наказываться штрафами в размере до 50 млн евро за невыполнение обязательств по удалению запрещенного контента, например, комментариев, направленных на разжигание ненависти.

«Мы больше не можем мириться с тем, что компании в ФРГ не соблюдают закон»,

— заявил глава германского Минюста Хайко Мас. По его словам, Twitter удаляет лишь 1% наказуемого контента, а Facebook — значительно меньше половины. Лишь YouTube стирает до 90% запрещенных материалов, добавил министр.

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В то же время в законе прописывается, что под состав преступления не будут подпадать однократные нарушения, поэтому штрафы за такие единичные нарушения не предусмотрены.