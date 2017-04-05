Трамп реорганизовал Совет по национальной безопасности США

Дональд Трамп и Стив Бэннон
 

Дональд Трамп и Стив Бэннон. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп реорганизовал Совет по национальной безопасности и исключил из него старшего советника президента Стивена Бэннона. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Ранее его включение в Совет по национальной безопасности раскритиковали некоторые члены конгресса и чиновники, ответственные за внешнюю политику, отмечает Reuters.

Кроме того, Трамп понизил роль в совете своего советника по внутренней безопасности Тома Боссерта. В свою очередь советник по нацбезопасности Герберт Макмастер получил возможность изменить структуру совета, и своим решением вновь включил в него директора национальной разведки Дэна Коутса и председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозефа Данфорда.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Bannon Taken Off Trump National Security Council in Shake-Up

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