Трамп реорганизовал Совет по национальной безопасности США

Президент США Дональд Трамп реорганизовал Совет по национальной безопасности и исключил из него старшего советника президента Стивена Бэннона. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее его включение в Совет по национальной безопасности раскритиковали некоторые члены конгресса и чиновники, ответственные за внешнюю политику, отмечает Reuters.

Кроме того, Трамп понизил роль в совете своего советника по внутренней безопасности Тома Боссерта. В свою очередь советник по нацбезопасности Герберт Макмастер получил возможность изменить структуру совета, и своим решением вновь включил в него директора национальной разведки Дэна Коутса и председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозефа Данфорда.

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