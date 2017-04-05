Трамп о химатаке: Асад перешел красную линию

 

Фото: JONATHAN ERNST / REUTERS

Американский президент Дональд Трамп заявил, что химическая атака в Сирии изменила его отношение к президенту страны Башару Асаду и стала для него «красной линией».

Об этом он сказал на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с королем Иордании.

«Скажу вам, что атака на детей вчера оказала на меня большое влияние очень–очень возможно, и скажу вам, что это уже произошло, мое отношение к Сирии и Асаду изменилось очень сильно», - отметил Трамп.

Реклама

Глава США заявил, что она вывела конфликт «на совершенно новый уровень» и стала для него «красной линией».

На вопрос журналистов, разрабатывается ли новая стратегия по Сирии, Трамп ответил: «Вы увидите». Отметим, что за несколько дней до химической атаки в Сирии, в США поменяли позицию по Асаду и заявили, что больше не сосредоточены на вопросе его устранения. О газовой атаке в сирийском Идлибе, совершенной через авиаудар, сообщалось 4 апреля. Погибло 72 человека, среди них - 20 детей.

Еще по этой теме
США решили смириться с правлением Асада в Сирии

США решили смириться с правлением Асада в Сирии

Эксперты: Будущее Сирии — в руках США, России и Турции

Эксперты: Будущее Сирии — в руках США, России и Турции

Эрдоган обсудил с Путиным одну из самых смертоносных химических атак в Сирии

Эрдоган обсудил с Путиным одну из самых смертоносных химических атак в Сирии


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 54000 EUR

reklama.vesti.lv

В Китае пересадили выращенное на руке ухо Hi-Tech

В Китае пересадили выращенное на руке ухо

Открывается парк с самым экстремальным аттракционом в Европе Hi-Tech

Открывается парк с самым экстремальным аттракционом в Европе

Им платят тысячи за фото из путешествий в Instagram. Почему? Wo&Men

Им платят тысячи за фото из путешествий в Instagram. Почему?

Известные мужчины, которые не скрывают нетрадиционную ориентацию Showbiz

Известные мужчины, которые не скрывают нетрадиционную ориентацию

ФОТО: Памела Андерсон радует платьем в цветочек Wo&Men

ФОТО: Памела Андерсон радует платьем в цветочек

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BUSINESS ASSISTANT
BUSINESS ASSISTANT
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
FINANŠU KONTROLIERI
FINANŠU KONTROLIERI
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 