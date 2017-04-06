В Таиланде девушку-трансгендера призвали в армию

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Таиланде девушка-трансгердер вынуждена была встать на очередь в армию, поскольку она оказалась в 100-тысячном списке человек, призванных на службу, передает Daily Mail.

Издание опубликовало фотографии, на которых 21-летняя «леди-бой» запечатлена в коротких платьях и юбках на фоне множества парней-призывников.

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Согласно таиландским законам, каждый мужчина, достигший 21-летнего возраста, должен прибыть на так называемый «лотерейный» день, в течение которого он должен будет поступить на двухгодичную служу в армию.

Девушка-трансгендер может получить освобождение от службы, и, тем не менее, это не освобождает ее от прибытия в этот день. К тому же, согласно законам страны, люди не могут менять свою гендерную принадлежность в документах.

Ранее сообщалось, что 90-летний ветеран Второй мировой войны сменил пол. С самого юного возраста он ощущал себя представителем другого пола, однако тогда сознаться не мог из опасений жестокого наказания.


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