США: РФ пора пересмотреть свою поддержку Асада

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что России пора пересмотреть поддержку режима президента Сирии Башара Асада после химической атаки на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб, передает Reuters.

«Мы считаем, что русским пора пересмотреть свою поддержку режима Асада», – сказал он.

Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб был совершен авиаудар с применением химического оружия. Погибли не менее 100 человек, еще 400 получили отравления.





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В РФ представили свою версию событий в Идлибе. По данным Москвы, правительственные войска Сирии разбомбили склад боевиков, где хранились фугасы с отравляющими веществами.

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