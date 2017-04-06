В Литве приостановили вещание российского телеканала «ТВ Центр»

Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы (LRTK) приняла решение о приостановке вещания российского телеканала «ТВ Центр» на месяц. Об этом говорится в сообщении комиссии, опубликованном на официальном сайте.

Решение было принято из-за выпуска программы «В центре событий с Анной Прохоровой» от 27 января. В сообщении комиссии утверждается, что эта передача «нарушает статью 19 закона об информировании общественности Литвы, запрещающего распространять дезинформацию и разжигать вражду». Решение о приостановке вещания телеканала вступит в силу после утверждения Вильнюсским окружным административным судом.





Выпуск передачи «В центре событий» от 27 января был посвящен событиям января 1991 года в Вильнюсе.

Тогда в результате столкновений сторонников независимости Литвы с подразделениями советских сил безопасности погибли порядка 14 человек, сотни получили ранения. По версии литовской комиссии, передача российского телеканала «распространяла одностороннюю, необъективную и клеветническую информацию о Литовском государстве, его защитниках, их семьях и других участниках борьбы за свободу».



LRTK 29 марта провела специальное заседание, посвященное выпуску телепередачи. В нем принял участие заместитель гендиректора телекомпании «ТВ Центр» по распространению Антон Балашов. Балашов выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации. В то же время представитель телекомпании отметил, что журналисты имеют право излагать различные точки зрения на проблему.

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