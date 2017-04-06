Число жертв схода селя в Колумбии превысило 300

Жертвами схода селевого потока в районе колумбийского города Мокоа в субботу, 1 апреля, стали более 300 человек, сообщили местные власти. Сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

По меньшей мере 2,5 тысячи человек в настоящее время находятся во временных убежищах.

Колумбийское правительство приказало провести расследование произошедшего. Следователи должны будут выяснить, были ли соблюдены строительные нормы и насколько чиновники были подготовлены к действиям во время стихийных бедствий.

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Некоторые районы Мокоа до сих пор остаются без воды и электричества, для борьбы с мародерами направлены полицейские подкрепления.

Спасатели продолжают поиск жертв, оказавшихся погребенными под обломками. В поисково-спасательных операциях принимают участие более 1100 колумбийских солдат и полицейских.























































Aizvērt Провалы земли в Колумбии; сотни погибших AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix







Спасатели сообщают, что плохие погодные условия затрудняют поиск пострадавших. Также сильно затруднен доступ к пострадавшим районам - многие мосты в регионе разрушены, повреждены дороги.

Напомним, в ночь на 1 апреля вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. Город сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромных валунов, нарушено водоснабжение, подача электричества и газа.

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