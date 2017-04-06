В Ростова-на-Дону у школы взорвалась самодельная бомба

В центре Ростова-на-Дону в четверг утром прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвалась самодельная бомба, которую нашел прохожий. В результате он получил ранения и госпитализирован. На место происшествия прибыли саперы, территория оцеплена, ведется расследование. О произошедшем сообщили на странице «Ростов-на-Дону Главный» в соцсети «ВКонтакте».

Возле пятой школы (гимназии), на Садовой произошел взрыв, взорвался пакет в 7 часов утра. Мужчине-дворнику оторвало руку. Родителей предупредили", - сказано в паблике "Ростов-на-Дону Главный".

Позже в группе появились подробности: «Социалистическая перекрыта от Февраля до Кировского. Все спецслужбы там. Говорят, мужик нес пакет, уронил его, в результате чего произошел взрыв. Вроде оторвало руку, были слышны крики. Так же говорят, что и в самой школе там нашли взрывчатку».

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«Блокнот Ростов-на-Дону» публикует другую версию - по данным журналистов, дворник нашел бесхозную сумку, которая взорвалась.

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Одновременно с этим на сайте «Яндекс.Карты» появилась информация, что в этом районе перекрыли движение из-за пожарных. Движение транспорта по улице Социалистическая перекрыто от 7 Февраля до улицы Кировского.

«Интерфакс» сообщает, что пострадавшему 46 лет. В результате взрыва ему оторвало кисть правой руки и палец на левой руке. Также он получил ранение в живот, сообщил агентству источник в правоохранительных структурах региона. Сайт don24.ru сообщает, что пострадавшего увезла скорая. Фото с места происшествия появились в Сети.



По данным Life, пострадавший - сторож. Он обходил территорию и заметил подозрительный предмет. После взрыва его госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Между тем РБК со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского округа Росгвардии сообщает, что пострадавший - «мужчина без определенного места жительства», который «нашел пакет и решил проверить его содержимое», в результате чего ему оторвало кисть руки.

Очевидцы сообщили, что дворник поднял фонарик и тот взорвался, сообщается в паблике «Ростов-на-Дону Главный». Позднее эту версию подтвердили в Росгвардии. По данным службы, под фонарик было замаскировано самодельное взрывное устройство (СВУ), передает ТАСС.

Информацию о взрыве подтвердили источники ТАСС в правоохранительных структурах региона. По их данным, инцидент произошел около 07:00 по московскому времени в районе улицы Социалистическая. «По предварительным данным, пострадал мужчина, которому оторвало пальцы на руке», - сказал собеседник агентства. Он добавил, что неподалеку от места происшествия находится одна из школ города, территория оцеплена, на месте работают спецслужбы.

Источник «Интерфакса» передает, что, по предварительной версии, мужчина шел по улице и увидел пакет, в котором лежал фонарик: «Он нажал на кнопку и произошел взрыв. Ему оторвало пальцы руки». На месте работают следователи, выясняются обстоятельства произошедшего, добавил собеседник.











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