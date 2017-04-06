Во время химической атаки сириец потерял 25 родственников, в том числе жену и детей

 

Фото: kadrs no video

Некий житель Сирии во время химической атаки потерял 25 родственников, в том числе жену и детей, сообщает CNN.

Рано утром во вторник 4 апреля на сирийский город Хан-Шейхун был совершен авианалет, жертвами которого стали 72 человека.

Абдель-Хамид Юссеф в это время спокойно спал. Когда прогремел взрыв, он сразу побежал убедиться, что с его двумя сыновьями все в порядке, а после ушел проверить дом родителей. Там оказалось, что убиты два его брата, а когда мужчина вернулся домой, то понял, что его дети и жена погибли.

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От увиденного он потерял сознание и очнулся только в больнице, где узнал, что потерял 25 родственников.

Фото: AP/Scanpix

Химическая атака в Сирии

Фото: Химическая атака в Сирии0

Сирийская оппозиция в налете обвиняет армию сирийского президента Башара Асада, которые отрицаю свою причастность к данной трагедии.

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