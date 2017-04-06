«За последние полтора года я был на острове Лесбос 21 раз. Дорога, по которой я ехал, была в эпицентре миграционного кризиса, когда сотни людей бежали от войны на резиновых лодках, мечтая попасть на этот остров. Сделка между Анкарой и Европейским Союзом (ЕС) год назад этот поток остановила», - пишет корреспондент AFP Уилл Василопулос.

Пляжи теперь пусты и выглядят первобытными. Однако, если присмотреться, можно увидеть брошенные спасательные жилеты и одеяла.

Почти никто больше сюда не приезжает. Когда сюда причаливали многочисленные лодки, службы помощи и добровольцы спешили их встречать, сообщает TVNET.

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Сегодня на острове лишь несколько человек из Frontex (Европейское агентство пограничной и береговой охраны), которые патрулируют берег, несколько добровольцев и сотрудников испанской негосударственной организации Proactiva Open Arms. Они помогают людям в тех редких лодках, которые еще изредка прибывают.



























































Aizvērt Последствия миграционного кризиса или Призраки острова Лесбос AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix







Сейчас на острове Лесбос тихо и спокойно, хотя в северной его части есть ощущение, что мир не будет долгим. Местные считают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган держит в своих руках ключи от мира. Турки остановили поток лодок со своей территории, однако, если по какой-то причине они решат открыть ворота, то лодки снова поплывут в сторону острова.

Все зависит от отношений Турции и ЕС, которые сейчас угрожающе натянуты.

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