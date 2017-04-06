СМИ сообщили о второй химатаке в Сирии

На этот раз пострадал город Аль-Латаминах.

В Сирии провели вторую мощную химическую атаку, жертвами которой стали три человека, еще 25 пострадали. Атака произошла над городом Аль-Латаминах, сообщил немецкий журналист Джулиан Рьопке в своем Twitter в четверг, 6 апреля.

«15 минут назад авиация Путина Асада атаковала город Аль-Латаминах химическим оружием», – написал Рьопке.

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Журналист также обнародовал видео, где видны желтые облака над городом. Он утверждает, что применяли бомбы с хлорином.

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