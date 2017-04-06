Европарламент отменил плату за роуминг

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

С 15 июня 2017 года внутри Евросоюза будет отменена плата за роуминг и законодательно закреплено равенство права доступа к интернету. Депутаты Европарламента в четверг, 6 апреля, проголосовали за постановление, регулирующее взаиморасчеты европейских операторов мобильной связи.

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Ранее Европарламент одобрил постановление существенно снизить цены за пользование средствами телекоммуникации в роуминге с 30 апреля 2016 года.

Исходящий звонок с мобильного телефона внутри ЕС будет стоить не более 5 центов за минуту разговора, а отправление СМС - не более 2 центов.

Стоимость мобильного интернета в условиях европейского роуминга составит не более 5 центов за мегабайт.

При этом оператор мобильной связи имеет право устанавливать рамки продолжительности телефонных разговоров по установленной цене и максимальное количество СМС по самому дешевому тарифу.

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Кроме того, операторы связи могут предъявлять счета друг другу по звонкам, совершенным клиентами в роуминге. Для этого установлена граница стоимости: она не должна превышать 3,2 цента в минуту, стоимость СМС не должна превышать 1 цент.

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