В пятницу изменится порядок пересечения границы Европейского Союза

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В пятницу, 7 апреля вступает в силу изменение в Шенгенских пограничных предписаниях, согласно которым при пересечении границ Европейского союза как на въезде, так и на выезде будут более основательно проверяться граждане Европейского Союза и члены их семей.

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Более тщательный контроль означает, что пограничники при проверке на внешней границе ЕС будут использовать международные и внутригосударственные базы данных.

«Изменение правил Шенгенского кодекса о границах налагает на все государства-члены обязанность тщательно проверять каждого человека, который въезжает на территорию Шенгенской зоны или выезжает из нее», - идет речь в сообщении.

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Отныне все лица, которые пересекают внешние границы ЕС, будут подвергаться более тщательной проверке,

а также возрастет длительность прохождения погранконтроля.

Проверки будут проводиться на пунктах пограничного контроля в Силене, Патерниеки, Терехово, Гребнево, Виентули и Педедзе, на железнодорожных станциях Карсава и Зилупе. Предусмотрены компьютеризированные проверки всех въезжающих и выезжающих, в том числе из стран ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии и механических транспортных средств.

Единая компьютеризированная проверка вводится также в аэропорту «Рига», в Рижском, Вентспилсском и Лиепайском портах.

Ранее такой проверке подвергались только граждане третьих стран.

Ужесточение правил въезда в Шенген является реакцией на повышение террористической угрозы странам Европы.

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