Парня, уволенного из-за подозрений в причастности к теракту в Питере, восстановили на работе

 

Фото: Скриншот видео

Мусульманин Андрей (Ильяс) Никитин, которого сначала ошибочно приняли за причастного к теракту в петербургском метро, а потом из-за этих подозрений уволили, возвращается на работу, пишет сайт IslamNews.

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«В ближайшее время я намерен вернуться на свою прежнюю работу. Как мне стало известно, сотрудники следственного комитета были у меня на работе и настойчиво рекомендовали моему работодателю уволить меня. Однако мое начальство охарактеризовало меня как добросовестного работника и отказалось от такого решения», - рассказал Никитин.

В настоящее время Никитин, попадавший под подозрение правоохранителей, находится в Башкирии, где навещает в больнице свою мать, попавшую туда с инфарктом. После этого он намерен вернуться в Нижневартовск.

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Метро Санк-Петербурга после взрыва

Фото: Метро Санк-Петербурга после взрыва0

Фотографии Ильяса Никитина, одетого в мусульманскую одежду, были опубликованы многими СМИ как фотографии основного подозреваемого в организации взрыва в метро.

После этого Никитин лично пришел в полицию и заявил о своей невиновности, и с него сняли все подозрения.

Однако на следующий день он не смог вылететь из Внуково в Уфу, так как на пересадке его сняли с рейса по требованию пассажиров. Также сообщалось, что его уволили с работы.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Фото: Взрыв в метро Санкт-Петербурга0

Напомним, что ранее Никитин обратился через СМИ к российской общественности: "Прошу вас не гоняться за мной и дать мне жить своей жизнью».

По официальной версии, теракт в петербургском метро, 3 апреля унесший жизни 14 человек, совершил 23-летний гражданин России Акбаржон Джалилов, этнический узбек из киргизского города Ош, последние шесть лет живший в России.

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