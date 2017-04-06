В Нидерландах изъяли из продажи детские раскраски с Гитлером

В Нидерландах из продажи была изъята партия детских книг-раскрасок, в которых предлагалось по отмеченным цветам разрисовать изображение Адольфа Гитлера. В итоге торговая сеть Kruidvat вынуждена была принести извинения за сомнительный товар, появившийся на прилавках ее магазинов.

Руководство сети выразило «глубокие сожаления» в связи со случившимся и сообщило, что все экземпляры были немедленно изъяты из продажи, передает ВВС.

Как заявил представитель бельгийского издательского дома Trifora, которого цитирует местное издание NLTimes.nl,

книжка-раскраска была напечатана в Индии и пока остается неясным, как в ней оказался Гитлер.

В издательстве пояснили, что в книжку попали такие значительные личности, как политический деятель Южно-Африканской Республики Нельсон Мандела, физик Альберт Эйнштейн и президент США Авраам Линкольн.

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Twitter

Plaatje uit #Kruidvat kleurboek. "...ondanks meerdere controles op inhoud over het hoofd gezien" zegt Kruidvat. Hoe dan? #Hitler #Swastika pic.twitter.com/i5Wwi8xGe0— Thijs van Leeuwen (@thsvnlwn) April 5, 2017

Пресс-секретарь издательства назвал инцидент «досадной ошибкой». Он предположил, что исторические фигуры были выбраны наугад, скорее всего первые попавшиеся, и, возможно, человек, определявший их, не знал, что из себя представлял Гитлер.

О том, что в раскраску попал Адольф Гитлер, в соцсетях с негодованием сообщили родители, купившие такую книжку своим детям. На картинке вождь Третьего рейха был изображен в карикатурном виде в форме со свастикой, с рукой, поднятой вверх в нацистском приветствии.