Большинство американцев не хотят строить стену на границе с Мексикой за счет США

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

58% американцев против финансирования строительства стены на границе с Мексикой за счет США. Об этом свидетельствуют результаты исследования центра NORC вместе с Associated Press.

Еще по этой теме

Опрос показал, что только 28% опрошенных согласны на такой вариант.

В ходе предвыборной кампании президент США Дональд Трамп выступал за строительство стены на границе с Мексикой. Он объяснял это необходимым условием для борьбы с нелегальной иммиграцией.

Реклама

Трамп настаивал, что за возведение заграждения должна финансировать Мексика. Позднее Трамп заявил, что готов потратить $1 млрд на строительство пограничной стены с Мексикой для замены почти 100 км некоторых ограждений вдоль южной границы. В настоящее время Республиканская и Демократическая партии ведут спор об источниках финансирования этого проекта.

Интересно, что ранее глава министерства внутренней безопасности США Джон Келли отметил, что в марте этого года на границе США и Мексики были задержаны менее 17 тыс. нелегальных иммигрантов.

По его словам, это самый низкий показатель по крайней мере с 2000 года. Келли уверен, что основополагающим фактором для таких показателей стала строгая политика президента США Дональда Трампа в отношении нелегальной иммиграции.

Еще по этой теме
Трамп угрожал президенту Мексики? Белый дом опровергает

Трамп угрожал президенту Мексики? Белый дом опровергает

В США озвучили сроки возведения стены с Мексикой

В США озвучили сроки возведения стены с Мексикой

США начали работу над проектом Мексиканской стены

США начали работу над проектом Мексиканской стены


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Liepupes pag., 49999 EUR
Дом
Дом, Saulkrasti, 175000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Татьяна Навка резко помолодела Wo&Men

ФОТО: Татьяна Навка резко помолодела

СМИ: Николай Носков расстался с женой после 40 лет отношений Showbiz

СМИ: Николай Носков расстался с женой после 40 лет отношений

Дисплей флагмана Samsung признали лучшим на рынке Hi-Tech

Дисплей флагмана Samsung признали лучшим на рынке

Новая рубрика «Покажи себя!»: Русский TVNET ищет таланты Showbiz

Новая рубрика «Покажи себя!»: Русский TVNET ищет таланты

В Китае пересадили выращенное на руке ухо Hi-Tech

В Китае пересадили выращенное на руке ухо

Мексика

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 