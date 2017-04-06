Большинство американцев не хотят строить стену на границе с Мексикой за счет США

58% американцев против финансирования строительства стены на границе с Мексикой за счет США. Об этом свидетельствуют результаты исследования центра NORC вместе с Associated Press.

Опрос показал, что только 28% опрошенных согласны на такой вариант.

В ходе предвыборной кампании президент США Дональд Трамп выступал за строительство стены на границе с Мексикой. Он объяснял это необходимым условием для борьбы с нелегальной иммиграцией.

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Трамп настаивал, что за возведение заграждения должна финансировать Мексика. Позднее Трамп заявил, что готов потратить $1 млрд на строительство пограничной стены с Мексикой для замены почти 100 км некоторых ограждений вдоль южной границы. В настоящее время Республиканская и Демократическая партии ведут спор об источниках финансирования этого проекта.

Интересно, что ранее глава министерства внутренней безопасности США Джон Келли отметил, что в марте этого года на границе США и Мексики были задержаны менее 17 тыс. нелегальных иммигрантов.

По его словам, это самый низкий показатель по крайней мере с 2000 года. Келли уверен, что основополагающим фактором для таких показателей стала строгая политика президента США Дональда Трампа в отношении нелегальной иммиграции.

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