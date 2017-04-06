Восемь человек задержаны по делу о взрыве в петербургском метро

По делу о взрыве в метро Петербурга задержаны 8 подозреваемых. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По результатам проведенного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с ФСБ России и МВД России сегодня, 6 апреля, задержаны 6 человек в Санкт-Петербурге и два человека в Москве, причастные к теракту.

В частности, задержаны Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

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В местах проживания данных лиц изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции «Площадь Восстания»,

огнестрельное оружие и боеприпасы.



































Aizvērt В России поминают жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix EPA/AP/Scanpix EPA/AP/Scanpix EPA/AP/Scanpix EPA/AP/Scanpix EPA/AP/Scanpix EPA/AP/Scanpix







В ближайшее время планируется обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения.







































Aizvērt Метро Санк-Петербурга после взрыва Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix







Расследование уголовного дела по факту взрыва в метро продолжается.

Напомним, 3 апреля в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. Погибли 14 человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». С 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур.

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