Восемь человек задержаны по делу о взрыве в петербургском метро

По делу о взрыве в метро Петербурга задержаны 8 подозреваемых. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
- Установлены личности всех погибших при теракте в метро Петербурга вчера
- При взрыве метро в Санкт-Петербурге погиб чемпион России по рукопашному бою вчера
- СМИ узнали подробности жизни террориста, взорвавшего метро в Петербурге вчера
- СК РФ: Взрывное устройство в метро мог привести в действие пассажир 4 апреля 2017 г.
- Российские власти назвали имя исполнителя теракта метро Санкт-Петербурга 4 апреля 2017 г.
По результатам проведенного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с ФСБ России и МВД России сегодня, 6 апреля, задержаны 6 человек в Санкт-Петербурге и два человека в Москве, причастные к теракту.
В частности, задержаны Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.
В местах проживания данных лиц изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции «Площадь Восстания»,
огнестрельное оружие и боеприпасы.
В ближайшее время планируется обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения.
Расследование уголовного дела по факту взрыва в метро продолжается.
Напомним, 3 апреля в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. Погибли 14 человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». С 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур.Еще по этой теме