СМИ: Трамп рассматривает возможность военного ответа на химатаку в Идлибе

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: AP/Scanpix

Возможность военного ответа на химическую атаку в Сирии рассматривается. Об этом президент США Дональд Трамп заявил некоторым членам конгресса, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

«Источник сообщил, что президент пока не принял твердого решения, но заявил, что обсуждал возможные действия с шефом Пентагона Мэттисом», — указывается в сообщении СМИ.

Ранее Трамп возложил ответственность за химическую атаку в Сирии на президента страны Башара Асада. В то же время, по его словам, она произошла вследствие неверных решений прежней главы Белого дома. По словам Трампа, в 2012 году

его предшественник Барак Обама заявил о намерении создать «красную линию» в отношении применения химоружия, но так и «ничего не сделал».

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также прокомментировал сообщения о применении химоружия. Глава дипломатии уверен, что сирийский президент действует с «жестоким, беззастенчивым варварством». Те, кто «защищает и поддерживает Асада, включая Россию и Иран», не должны иметь иллюзий относительно его самого и его планов, заявил Тиллерсон. Он подчеркнул, что Россия и Иран несут «большую моральную ответственность» за гибель людей.

4 апреля западные СМИ со ссылкой на правозащитную «Обсерваторию прав человека в Сирии» сообщили, что «самолеты, принадлежащие России или сирийскому правительству», нанесли удар боеприпасами с отравляющими веществами по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В результате химатаки, по разным данным, погибли от 58 человек до 100 человек.

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