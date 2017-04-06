В Норвегии построят первый в мире тоннель для судов

В программу развития национальной транспортной системы Норвегии на 2018—2029 годы включено строительство Стадского судоходного тоннеля.

Как сообщает пресс-служба правительственного агентства, отвечающего за прибрежную инфраструктуру страны, на эти цели планируется потратить $314 млн, при этом половина этой суммы должна быть выделена в 2018—2023 годах.

«Строительство тоннеля, по которому грузовые и пассажирские суда смогут проходить полуостров Стад «насквозь» и попадать из Норвежского моря в Северное, не покидая защищенной от штормов зоны фьордов, может начаться уже в 2019 году», — заявил представитель NCA Терье Андреассен.

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Предполагается, что общая протяженность Стадского тоннеля составит 1,7 км, высота от уровня воды до «потолка» — 49 метров, ширина 36 метров.