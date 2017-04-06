Подросток из Австрии помог предотвратить массовое убийство в немецкой школе

Австрийский подросток сообщил полиции о подозрительных сообщениях в онлайн-чате и тем самым помог предотвратить массовое убийство в одной из немецких школ в городе Услар.

Как сообщает Fox News, мальчик общался в Сети с другими учениками. Один из них рассказал, что собирается устроить бойню в школе, а также прислал ему фото оружия в качестве доказательства.

Бдительный подросток рассказал об этом сотрудникам правоохранительных органов Австрии, которые передали эту информацию своим коллегам из ФРГ. Полицейские задержали злоумышленника. В настоящее время его обследуют эксперты-психиатры.