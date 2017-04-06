Ryanair сообщил, что будет с ценами на билеты

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Сегодня бюджетная авиакомпания Ryanair обнародовала свои планы на ближайшие четыре года. Основные изменения коснутся перечня предлагаемых услуг, а также стоимости билетов, пишет Reis.

В рамках плана «Всегда стремимся к лучшему» будет улучшено сообщение с различными городами. Частично дополнительные маршруты Ryanair будет обслуживать своими силами, но также будут использоваться самолеты партнеров. В то же время лоукостер планирует еще больше снизить цены на билеты.

«Хоть мы и продолжим идти по пути инноваций, выгодные цены никуда не денутся»,

- заверил менеджер по маркетингу Ryanair Кенни Якобс.

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Согласно планам Ryanair на ближайшие четыре года, уплотнится авиасообщение, билетов по низким ценам станет еще больше, самолеты будут летать в новые аэропорты (Наполи, Франкфурт-на-Майне), система бронирования билетов станет быстрее и т.д.

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