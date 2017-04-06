В Китае кассирша украла $290 тысяч и добровольно сдалась полиции

$290 тысяч — именно такую сумму китаянка похитила у работодателя за четыре года работы в одной из местных фирм города Вэньчжоу, пользуясь несовершенством системы контроля.

Когда она осознала, что никогда не сможет возместить украденную сумму, добровольно пришла с повинной в полицию, сообщает The South China Morning Post.

Интересно, что все украденные деньги женщина тратила на покупку дорогой помады, элитного парфюма, сумочек и одежды, фотографии которых позже размещала в соцсетях ради лайков.

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«Я просто смотрела на красивые картинки на экране, и мне немедленно хотелось их купить», — объяснила кассирша.

В среднем она делала более 10 заказов в день. При обыске в ее квартире полиция обнаружила более тысячи предметов роскоши, большей частью которых преступница ни разу не воспользовалась.

Какому наказанию ее подвергнут, не сообщается. Известно, что женщине 26 лет, она живет с трехлетней дочкой.