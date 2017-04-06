Реджеп Тайип Эрдоган
 

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS/Scanpix

Европа больше не является центром демократии и прав человека, но стала центром нацизма и угнетения. Европа сгнила, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Hurriyet.

«Европа достигла этого момента. С ней покончено, она сгнила… Сегодняшняя Европа больше не центр демократии, прав человека и свободы, но угнетения, насилия и нацизма», — отметил турецкий лидер.

По его словам, в Европе «расистские партии обводят европейских лидеров и правительства вокруг пальца».

«Европе больше нечего сказать ни Турции, ни мировому сообществу», — добавил Эрдоган.

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Ранее турецкий лидер назвал фактор христианства главной причиной, по которой Турцию все еще не принимают в Евросоюз. Запад проводит в отношении Анкары политику двойных стандартов, добавил Эрдоган.

Он назвал европейских политиков «фашистами», уточнив, что в ряде стран Европы проходят акции пособников террористических организаций, которые несут плакаты с фотографиями президента Турции с наставленным на него дулом пистолета.

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