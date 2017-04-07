В ночь на 7 апреля Соединенные Штаты выпустили с двух эсминцев в Средиземном море 59 ракет «Томагавк» по авиабазе Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии. По мнению Вашингтона, оттуда Дамаск несколькими днями ранее осуществил химатаку в провинции Идлиб.

Сообщалось, что целью ракетного удара были аэродром, авиация и инфраструктура, а не люди. Как сообщает Lenta.ru, источник в сирийских военных кругах рассказал агентству Sana, что результате атаки имеются погибшие. В свою очередь

представитель американского Минобороны сообщил, что у него нет данных о жертвах среди мирного населения.

В результате предполагаемого применения 4 апреля химического оружия в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб погибли десятки человек, в том числе дети, еще сотни человек пострадали Вашингтон возлагает ответственность за случившееся на Дамаск, тот отвергает свою причастность к инциденту. В свою очередь, Москва призвала не делать скоропалительных выводов относительно виновников произошедшего.

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Aizvērt США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix







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Aizvērt Вид на сирийскую авиабазу, куда были направлены ракеты США Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix







ХРОНИКА: США против Асада



17:53 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя последние события в Сирии, заявил, что осознает опасность эскалации ситуации, и призвал все стороны проявить сдержанность и избегать любых действий, которые способны усугубить страдания сирийского народа.



17:44 Госдума в связи с нанесением ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат призвала парламенты мира, Межпарламентский союз, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе «осудить агрессивные действия Соединенных Штатов Америки, нарушающие основополагающие принципы международного права, подрывающие сотрудничество государств мира в борьбе против терроризма», сообщает ТАСС. Единогласно принятый нижней палатой документ подготовил думский комитет по международным делам.

17:40 Вашингтон нанес ракетный удар по Сирии «на грани боевых столкновений с Россией», в нарушение как международного права, так и существующих внутри Соединенных Штатов процедур предварительного уведомления конгресса, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



17:33 Лишь одна из 59 ракет, выпущенных ВС США по сирийской авиабазе Шайрат, не достигла заданной цели. Об этом сообщает АР со ссылкой на американских военных. По предварительным данным агентства, ракета, которая не долетела до базы, была неисправна.

Twitter

The Latest: U.S. military says 58 of 59 missiles struck their intended targets in the strike on a Syrian air base. https://t.co/pRpSXt9Xj0— The Associated Press (@AP) 7 апреля 2017 г.

17:24 Латвия считает ракетный удар США по авиабазе Шайрат в Сирии адекватной реакцией на применение режимом Башара Асада химического оружия против гражданского населения этой страны. «Нанесенные США ракетные удары по сирийской военно-воздушной базе Шайрат являются адекватным действием, чтобы не допустить повторного использования химического оружия против гражданского населения Сирии. Это ясный сигнал, что распространение и использование химического оружия недопустимо», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

17:07 Власти Объединенных Арабских Эмиратов поддержали удары ВВС США по Сирии. Об этом сообщает государственное информационное агентство WAM. «ОАЭ выражают полную поддержку операциям США против военных целей в Сирии в ответ на применение сирийским режимом химического оружия против мирных жителей, что привело к гибели десятков человек, в том числе женщин и детей», - говорится в заявлении.

16:48 Соединенные Штаты хотят продолжать диалог с Россией по обеспечению безопасности полетов в воздушном пространстве Сирии.



16:19 Россия созывает в Женеве срочное заседание целевой рабочей группы по прекращению огня в Сирии.



16:15 США сообщили Евросоюзу, что нанесли удары по аэродрому Шайрат в Сирии, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает «Интерфакс». «США также сообщили нам, что эти удары являются ограниченными и направлены на предотвращение и сдерживание совершения дальнейших злодеяний, связанных с химическим оружием», - говорится в заявлении высокого представителя по иностранным делам.

16:00 Канада «полностью поддерживает» целенаправленные действия Соединенных Штатов против режима президента Сирии Башара Асада. Об этом говорится в официальном заявлении премьер-министра страны Джастина Трюдо. Использование Асадом химического оружия и преступления, совершенные сирийским режимом против собственного народа, нельзя игнорировать, заключил он.



15:28 Ракетный удар США по сирийской военной базе подтверждает верность курса Франции, направленного на решительные меры в отношении этой страны. Об этом, как сообщает BFMTV, заявил премьер-министр Франции Бернар Казнев, находящийся с официальным визитом в Тунисе. Он напомнил, что президент Франсуа Олланд с 2013 года выступает за жесткую реакцию Запада на применение химоружия в Сирии.

15:05 У Евросоюза были контакты с США по поводу ракетных ударов по военной базе в Сирии. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщила в пятницу журналистам на брифинге в Брюсселе Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. «Эти удары предназначались для того, чтобы помешать и предупредить использование химических веществ и особенно для сдерживания дальнейшего применения таких веществ», - пояснила пресс-секретарь, уточнив, что «контакты были до и после ударов на различных уровнях».



14:34 Ракетный удар по сирийской авиабазе является «безответственной и недальновидной акцией, которая не имеет ни военных, ни политических перспектив», говорится в заявлении канцелярии президента САР Башара Асада, распространенном агентствомSANA. Подчеркивается, что целью атаки было поддержать пособников США из числа террористических формирований, передает ТАСС. Эта агрессия «только усилит решимость сирийцев разгромить банды наемников и ускорит темпы военных операций против них», заявили в Дамаске.

14:30 Американский ракетный удар по базе Шайрат является «необходимым и адекватным» ответом на действия сирийского режима. Об этом, как сообщает Alghad.com, заявил министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади.

14:06 Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Сирии после ударов США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Действия Вашингтона еще раз были квалифицированы как акт агрессии, противоречащий международному праву», - подчеркнул он. Участники совещания выразили сожаление в связи с ущербом для двусторонних российско-американских отношений, приводит слова представителя Кремля«Интерфакс».

14:00 Военный самолет в пятницу провел бомбардировку сирийского города Хан-Шейхун (провинция Идлиб), где ранее произошла химическая атака, унесшая жизни десятков человек, сообщает Reuters со ссылкой на свидетеля обстрела и Сирийский совет по надзору за правами человека (SOHR). В совете отметили, что воздушный налет в первой половине дня осуществил самолет сирийских или российских ВВС.

13:50 Девять гражданских лиц, в том числе четверо детей, были убиты в результате ракетного удара США, нанесенного по сирийской авиабазе Шайрат, сообщает агентствоSANA. Еще семь человек получили ранения. Погибшие и пострадавшие являются жителями трех селений, расположенных рядом с аэродромом: Эль-Хамрат, Эш-Шуэйрат, и Эль-Манзуль, передает ТАСС. Пока непонятно, входят ли в это число шесть погибших, о которых ранее говорилось в заявлении сирийской армии.

13:35 Сирийский режим несет полную ответственность за развитие событий, которые привели к ракетному удару США по авиабазе Шайрат. Как сообщает агентство Reuters, об этом заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Любое использование химического оружия является неприемлемым, не может остаться без ответа, и виновные должны быть привлечены к ответственности», - сказал генсек альянса.

13:20 МИД Украины выступил в поддержку ракетного удара США. «Действия США должны быть поддержаны для предотвращения дальнейших военных преступлений (сирийского) режима, в частности против мирного населения», - отмечается взаявлении МИД страны. В Киеве отметили, что любое применение химического оружия является вопиющим нарушением международного права и военным преступлением, виновные в его применении в Сирии должны быть привлечены к ответственности.

13:14 В Минобороны РФ уточнили ущерб, нанесенный ракетным ударом США. «В результате удара уничтожен склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23, а также радиолокационная станция», - сказал в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, которого цитирует «Интерфакс». «Взлетная полоса рулежной дорожки и самолеты сирийских ВВС на стоянках не повреждены», - сказал он.



Подробнее: http://www.newsru.com/world/07apr2017/homsstrike.html

13:08 По словам очевидца ракетной атаки, сирийские военные, по всей видимости, были в курсе готовящегося обстрела и пытались эвакуировать с базы Шайрат персонал и технику, сообщаетABC News. Как сообщил свидетель, атака американцев длилась около 35 минут.

13:06 Телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется,сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. На вопрос, планируется ли телефонный разговор Путина с президентом Сирии Башаром Асадом, Песков также ответил отрицательно.

13:00 Удар США по базе сирийской армии стал обоснованным ответом на химические атаки режима Башара Асада. Об этом, по данным агентстваANSA, заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони на пресс-конференции в Риме.

12:55 Лидеры Франции и Германии оправдали удар ВС США по Сирии и в то же время призвали все стороны вернуться к урегулированию ситуации в стране под эгидой ООН. Об этом говорится в опубликованном заявлении президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель, передаетВВС. Как заявили лидеры, президент Сирии Башар Асад несет единоличную ответственность за развитие событий. Повторное применение химического оружия и преступления против мирного населения требуют санкций, уверены они.

12:50 В Минобороны РФ заявили о низкой эффективности нанесенного американцами ракетного удара по сирийской авиабазе Шайрат. «Российские средства контроля зафиксировали попадание только 23 из 59 крылатых ракет «Томагавк», запущенных Вооруженными силами США по авиабазе в Сирии», - сказал журналистам в Москве официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, которого цитирует ТАСС. «Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно», - уточнил он.

Система противовоздушной обороны сирийской армии в ближайшее время будет укреплена, чтобы прикрыть самые важные объекты инфраструктуры, заявил Игорь Конашенков. Между тем журналистыгадают, почему российские ЗРК в Сирии не помешали ракетному удару США.

12:45 В Швеции задались вопросом, насколько действия США в Сирии совместимы с международным правом. Об этом, как сообщает телеканалSVT, заявила глава МИД Швеции Маргот Валльстрем. «Непонятно, является ли ракетный удар новой политикой США. Важно, чтобы для действий была правовая основа. Ракетный удар минувшей ночью поднимает также вопросы, как это может быть совместимо с международным правом» (цитата по ТАСС), - сказала министр.

12:35 Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил поддержку действиям США, которые нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии. «Американские удары показывают необходимую решимость против варварских химических атак. ЕС будет работать с США, чтобы положить конец жестокости в Сирии», - написал Туск вTwitter в пятницу.

12:20 Заявления США об использовании ВС Сирии химического оружия - это предлог для вмешательства, Сирия и ее армия свободны от химоружия. Об этом заявил ТАСС посол Сирии в Москве Рияд Хаддад. Соединенные Штаты открыто поддерживают террор, считает он.

12:15 Италия понимает, что ракетный удар США в Сирии стал ответом на неприемлемую безнаказанность и недопустимость рисков дальнейшего использования химического оружия в этой стране, и надеется на возобновление диалога между США и РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано в заявлении, поступившем в ТАСС в ответ на соответствующий запрос.

12:18 Сирийская оппозиция заявила, что ночью и утром в пятницу на фоне ракетного удара США по авиабазе Шайрат израильские боевые самолеты нанесли серию ударов по позициям шиитского исламистского движения «Хизбаллах» в сирийской провинции Хомс, сообщаетNEWSru Israel.

12:11 Польша поддерживает действия США в Сирии, сообщает телекомпания TVP Info. Официальный представитель польского правительства Рафал Бошенек заявил, что сирийский лидер Башар Асад «пересек черту», использовав химическое оружие против мирных жителей. «Мы надеемся, что действия США приведут к стабилизации ситуации», - сказал он.



Подробнее: http://www.newsru.com/world/07apr2017/homsstrike.html

11:56 Военный корреспондент телеканала «Россия 24» Евгений Поддубный, который находится на аэродроме «Шайрат», сообщил в своемFacebook, что не все самолеты были уничтожены ракетным ударом США. «Предварительно 9 в ангарах сгорело», - написал он.

Не все самолеты уничтожены, предварительно 9 в ангарах сгорело. #shayratairbase #Russia24 #Россия24 #syria #usa A post shared by Евгений Поддубный (@evgeny.poddubny) on Apr 7, 2017 at 12:54am PDT

По данным журналиста, взлетно-посадочная полоса на аэродроме не повреждена, хотя и усыпана осколками. В InstagramПоддубный разместил фото и видео с места событий.



Аэродром #Шайрат. Результаты ракетного удара #США. Работаем на месте. #Russia24 #Россия24 #syria #usa A post shared by Евгений Поддубный (@evgeny.poddubny) on Apr 7, 2017 at 12:19am PDT

11:45 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у него нет сведений о жертвах среди российских военнослужащих в результате ударов США по аэродрому в Сирии, сообщает «Интерфакс». «Судя по всему, таких жертв нет», - сказал он. Глава МИД также высказал мнение, что США, видимо, не отказались от поддержки запрещенной в РФ террористической организации «Джабхат-ан-Нусры» и авиуадарами по Сирии пытались отвлечь внимание от ее действий.

11:42 Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассчитывает провести разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по актуальной сирийской проблематике. Об этом, как сообщает Т24, турецкий министр заявил журналистам в Анталье. «Мы связались с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, запросили переговоры с Сергеем Лавровым, обсудили ситуацию с главой МИД Франции и Германии», - сказал он.

11:35 Сирийский журналист Тхабет Салем рассказал BBC World, что американские удары нанесли «значительный ущерб» аэродрому. По его словам, уничтожены около 14 самолетов, взлетные полосы, склады на территории аэропорта.

Война в Сирии: кто с кем воюет. Фото: Institue for the Study of War

11:10 Значительный материальный ущерб нанесен аэродрому Шайрат ракетными ударами США. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на заявление губернатора провинции Хомс Талала Барази. По его словам продолжаются работы по тушению пожаров, возникших в результате разрывов американских ракет. Повреждения получила диспетчерская вышка. Как отмечает ТАСС, кроме того, поступают сообщения о повреждении 14 самолетов ВВС Сирии типа "Сухой" и МиГ", находившихся на летном поле.

10:58 Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о необходимости срочно создать в Сирии бесполетные зоны, сообщает агентство İhlas. «Чтобы в дальнейшем не повторились такие массовые убийства, нужно срочно создать бесполетные зоны и зоны безопасности в Сирии», - сказал Калын, имея в виду химическую атаку в Идлибе, приписываемую сирийской армии.

10:55 Власти Сирии намерены выяснить у российской стороны, действительно ли Москва была предупреждена Вашингтоном о готовящемся авиаударе, сказал «Интерфаксу» посол Сирии в России Риад Хаддад.

10:40 РФ после американской атаки на сирийскую авиабазу приостановила действие меморандума по безопасности полетов в Сирии, принятого Россией и США в октябре 2015 года. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД РФ. Москва призывает созвать чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Сирии.

10:35 Китай, комментируя удары США по авиабазе Шайрат, призвал к сдержанности все стороны. Накаляющаяся обстановка в Сирии требует политического решения, которое позволит избежать эскалации конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, которую цитирует ТАСС. «Мы призываем заинтересованные стороны к хладнокровию и сдержанности. Мы считаем, что не стоит отказываться от политического решения кризиса», - сказала она.

10:30 Шесть человек убиты в результате ракетного удара США по базе Шайрат, который привел к большим материальным потерям. Об этом, по данным ВВС, говорится в заявлении сирийской армии. Как заверили в Дамаске, ВС продолжат борьбу с терроризмом ради восстановления мира и безопасности в Сирии.

10:15 Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что британское правительство имело тесные контакты с США на всех уровнях при подготовке Вашингтоном ударов по авиабазе, передает ВВС. Он отметил, что ракетные удары готовились очень тщательно, чтобы не пострадали российские ВС, дислоцированные в Сирии. Их цель - предотвращение повторения химических атак.

10:00 ВВС Сирии «в ближайшее время» возобновят вылеты на позиции террористов с военного аэродрома Шайрат в провинции Хомс, подвергшегося ракетному удару США. Об этом заявил в эфире телеканала Al Mayadeen губернатор провинции Таляль аль-Баррази, которого цитирует ТАСС.

09:48 Правительство Сирии решительно осуждает ракетный удар США по военному аэродрому в Хомсе. Об этом в эфире телестанции Alikhbariya заявил министр информации республики Рамез Тарджиман. «Соединенные Штаты использовали раздутый ими спектакль с химатакой в Хан-Шейхуне для совершения агрессии против Сирии» (цитата по ТАСС), - отметил министр.

09:43 Правительство Японии поддерживает «решимость» администрации США и ее действия в Сирии. Об этом, как сообщает агентство Kyodo, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Глава правительства также отметил, что Токио «высоко оценивает» действия Вашингтона.

09:41 Соединенные Штаты заранее предупредили президента Франции Франсуа Олланда о готовящемся ракетном ударе по Сирии. Об этом сообщил телеканал BFMTV. Ранее агентство Reuters привело слова главы МИД Франции Жан-Марка Эйро, который заявил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон сообщил ему о намерении США нанести удар. Французский министр назвал удар «предупреждением преступному режиму».

09:38 Турция поддерживает нанесенные США ракетные удары по сирийской авиабазе Шайрат и считает, что международное сообщество должно сообща выступить против «варварства» сирийского правительства. Об этом, как передает ВВС, заявил вице-премьер страны Нуман Куртулмуш турецкой телекомпании Fox TV. Президент Сирии Башар Асад должен был наказан на международном уровне за химическую атаку, также сказал он.

«Удар по авиабазе, с которой была предпринята химическая атака на мирное население, - важный и значимый шаг», - отметил вице-премьер, слова которого приводит агентство Anadolu. По его словам, позиция международного сообщества должна оставаться неизменной до тех пор, пока режим Асада не сможет вредить сирийскому народу. «Надеемся, что эта операция США внесет вклад в обеспечение мира в Сирии», - подытожил он.

09:32 Правительство Великобритании «полностью поддерживает» ракетный удар США, нанесенный по авиабазе Шайрат в Сирии. Как сообщает ВВС, официальный представитель британского правительства заявила, что Лондон считает принятые меры «адекватным ответом» на «варварское нападение с применением химического оружия», которое осуществил сирийский режим, и выражает уверенность, что они направлены на предотвращение дальнейших нападений.

09:20 Ракетный удар по сирийской авиабазе привел к гибели трех военнослужащих и двух мирных жителей, сообщает агентство АР со ссылкой на губернатора провинции Хомс Талала Барази. Кроме того, по его словам, еще семь человек получили ранения.

09:18 В результате ракетного удара по авиабазе Шайрат российские граждане не пострадали, сообщил«Интерфаксу» в пятницу со ссылкой на собственные источники депутат Госдумы, первый зампред организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин.

09:00 Атака США на объекты в Сирии является агрессией, наносит ущерб как российско-американским отношениям, так и общей борьбе с терроризмом. Такое мнение президента РФ Владимира Путинаозвучил в пятницу его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, глава государства считает, что удары были нанесены «под надуманным предлогом», передает ТАСС.

Песков заверил, что «сирийская армия не располагает запасами химического оружия». «Факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО - специализированным подразделением ООН», - напомнил он. «При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию. Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке», - сказал пресс-секретарь президента.

08:45 Россияне находились на базе Шайрат во время нанесения ракетного удара, передаетCNN со ссылкой на собственный источник. О том, были ли пострадавшие среди граждан РФ, ничего не известно. Ранее сообщалось, что Пентагон заранее предупредил власти РФ о планируемой атаке, а также отмечалось, что удары не наносились по тем частям базы, где размещаются российские силы.

08:42 Иран решительно осуждает любые подобные односторонние удары, так как такие меры укрепят террористов в Сирии и осложнят ситуацию в регионе, привело иранское информационное агентство ISNA слова пресс-секретаря Министерства иностранных дел Бахрама Касеми.

РОНИКА: США против Асада

08:40 Сирийская оппозиция приветствовала нанесение Соединенными Штатами ракетного удара по авиабазе правительственных ВВС, сообщает АР. Майор Джамиль аль-Салех Сирийского национального совета выразил надежду, что атака станет «поворотным пунктом» в гражданской войне в Сирии.

08:35 После ракетных ударов США боевики «Исламского государства»* в пятницу утром начали массированное наступление, сообщаетAl Masdar со ссылкой на собственный военный источник.

В частности, исламисты штурмовали контрольно-пропускные пункты сирийских вооруженных сил вблизи стратегически важного города Аль-Фургала, говорится в сообщении.

08:21 Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил в пятницу, что поддерживает решение США о нанесении авиаударов по сирийской авиабазе. Он назвал принятые меры «соразмерным и выверенным ответом», сообщает9news.com.au. В телевизионном заявлении он также призвал Россию сыграть свою роль в установлении мира в Сирии.

08:20 Власти Саудовской Аравии заявили в пятницу, что «полностью поддерживают» американские удары по военным объектам в Сирии, назвав их «смелым решением» президента Дональда Трампа в ответ на применение химического оружия против мирных жителей. Об этом, по данным Reuters, заявили в Министерстве иностранных дел страны.

08:17 Базирующийся в Лондоне Сирийский совет по надзору за правами человека (SOHR) сообщил со ссылкой на собственные источники, что ракетный удар США почти полностью уничтожил сирийскую авиабазу. Погибли четверо военнослужащих, в том числе офицер, говорится в сообщении, которое приводит Reuters.

08:05 Глава комитета Совета Федерации по международным делам России Константин Косачев высказал мнение, что удары американцев по сирийской авиабазе ставят под вопрос идею создания антитеррористической коалиции России и США в Сирии.

«Боюсь, что с такими подходами желанная российско-американская антитеррористическая коалиция в Сирии, о которой столь много говорилось после прихода Трампа во власть, почит в бозе, так и не успев родиться», - написал сенатор на своей странице вFacebook.

По мнению парламентария, этот удар имеет помимо заявленного "наказать за преступление", одну цель - порохом "проштамповать" вынесенный ранее вердикт об ответственности Башара Асада за химическую атаку в Идлибе. "Однако у этой трагедии по-прежнему много неизвестных и как минимум три версии - от трагической случайности, сознательное использование химоружия боевиками и, да, ответственность за эту трагедию сирийских властей", - подчеркнул Косачев. "Стенки Трампа" множатся. А ведь так хорошо все начиналось. Очень жаль", - подытожил сенатор.

08:05 По меньшей мере четверо военнослужащих ВС Сирии погибли в результате обстрела аэродрома Шайрат. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

07:40 Советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер сообщил журналистам, что Дональд Трамп принял решение об ударе по Сирии после совещания с участием руководства Совета Нацбезопасности. По словам Макмастера,

власти взвесили все риски, связанные с любыми военными действиями, и одновременно оценили риск бездействия.

Он отметил, что президенту было предложено три варианта возможных ответных действий на химическую атаку в Идлибе, и он попросил сосредоточиться на двух из них, сообщает Reuters. После обсуждения президент принял решение, заявил генерал.

07:20 Боливия, являющаяся непостоянным членом Совета Безопасности ООН, запросила проведение экстренной встречи Совбеза для обсуждения ударов США по авиабазе в Сирии. Об этом сообщил ТАСС дипломат одной из стран - членов Совбеза. Время проведения встречи пока не установлено, сказал собеседник агентства.

07:17 Россия потребует срочного созыва Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США ракетного удара по авиабазе в Сирии. Этот удар можно рассматривать как акт агрессии против государства-члена ООН, заявил РИА «Новости» глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

07:13 Израиль полностью поддерживает решение президента США Дональда Трампа нанести удар по сирийской авиабазе. Об этом, как сообщает ABC News, заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху. Израиль надеется, что такие решительные меры в отношении «ужасающих действий» режима Башара Асада отразятся не только на Дамаске, но и на Тегеране, Пхеньяне и на других странах, отметил он.

07:00 Власти Сирии проводят эвакуацию пострадавших в результате ракетного обстрела c авиабазы Шайрат. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Как заявил губернатор провинции Хомс Таляль Барази, которого цитирует ТАСС, операция по тушению пожара на территории аэродрома и эвакуации раненых продолжается уже около двух часов. Губернатор заявил журналистам, что ракетный удар «служит целям вооруженных террористических группировок».

06:52 Удар США по Сирии привел к скачку цен на нефть на мировых рынках. Как передает CNN, при открытии торгов на рынках в Азии в пятницу утром стоимость фьючерсных контрактов на американскую нефть-сырец повысилась на 2%.

06:50 Россия была предупреждена об ударах по сирийской авиабазе за два часа до атаки. Об этом заявил «Интерфаксу» представитель Пентагона Эрик Пэхон. По словам собеседника агентства, ВС США сделали все возможное, чтобы избежать жертв среди российских и сирийских военных.

В Пентагоне не знают, были ли российские военнослужащие на авиабазе в Сирии, по которой был нанесен удар, отметил Пэхон. «Я этого не знаю. Я знаю, что персонал использовал эту базу. Мы говорили с русскими, мы уведомили их, чтобы они убрали оттуда свои силы», - сказал «Интерфаксу» представитель военного ведомства, отметив, что «мы специально выбрали время и день, когда маловероятно, что люди находятся внутри этого здания».

06:44 Губернатор провинции Хомс Таляль Барази заявил, что авиабаза, по которой США нанесли удар, использовалась сирийской армией для борьбы с ИГ*, сообщает Reuters.

06:20 «Голос Америки» выложил видео обращения Трампа по поводу ракетного удара с русскими субтитрами.

06:17 Сирийские власти подтвердили нанесение ракетных ударов США по базе ВВС в центральном районе страны. Об этом сообщает информационное агентство SANA. «Одна из наших военных баз в центральном районе (страны) подверглась сегодня утром ракетному обстрелу со стороны США, в результате чего имеются жертвы», - заявил военный источник в Сирии.

06:12 Пентагон опубликовал фото и видео «Томагавков», взлетающих с борта эсминца USS Ross в Средиземном море.

06:07 Анонсированные CNN данные Пентагона о бомбежке в Идлибе. На снимке, предположительно, маршрут самолета, взлетевшего с аэродрома, по которому нанесли удар «Томагавки».

06:02 Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россияне выполнила свои обязательства о ликвидации химоружия в Сирии. Договоренность 2013 года преподносилась как большой успех международной дипломатии: Асад обязался уничтожить все химоружие в Сирии. Соглашение было закреплено резолюцией Совета Безопасности ООН 2118. В ней говорится о возможности в случае нарушения применить меры в соответствии с главой 7 Устава всемирной организации, которая допускает введение санкций и применение военной силы. Об этом напоминает ТАСС.

05:57 Нефть подросла, сообщает ТАСС: баррель Brent впервые с начала марта стоит дороже 56 долларов. По данным Reuters, на новостях о военной операции акции в Азии и США упали в цене, а золото подорожало до максимума за 5 месяцев.

05:55 CNN сообщает, что Пентагон в ближайшее время намерен представить доказательства химатаки: данные радаров о полете самолета, проследившие полет от аэродрома Шайрат до района, откуда можно нанести удар по поселку Хан-Шейхун.

05:50 Два эсминца США, которые нанесли удар - это, по-видимому, USS Ross и USS Porter. Экипаж последнего в феврале обвинял самолеты российских ВКС вопасных сближениях. Но это было не в Средиземном море, а в Черном.

05:46 Глава вашингтонского бюро Al-Hayat Джойс Карам утверждает, что в результате ракетного удара погибли бойцы ливанской «Хизбаллах», которая поддерживает наступательные операции армии Асада.

05:38 Пресс-секретарь Пентагона Дэвис уточнил данные об ударе: выпущено 59 ракет Tomahawk, целью был военный самолет, укрепленные авиационные ангары, цистерны с горючим и склады, бункеры с боеприпасами, радары, системы противовоздушной обороны.

05:37 Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что шаги по смещению Асада с поста президента «уже предпринимаются». Он также подчеркнул, что США не искали одобрения Москвы для нанесения удара.

05:36 - российские военные знали об ударах

Представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис заявил на брифинге для журналистов, что Россию уведомили о предстоящих ударах. Для «многократных» контактов в четверг использовалась линия связи между военными двух стран, установленная для предотвращения конфликтов в ходе операций против террористов ИГ*.

05:35 В сенате США напоминают, что решение о крупной военной операции должно обсуждаться с конгрессом. Авторизацию использования военных сил (AUMF) утверждает сенат, но до настоящего времени американские силы в рамках коалиции успешно действовали в Сирии в рамках разрешения, выданного в 2001 году для борьбы с терроризмом.

05:29 Губернатор провинции Хомс в телефонном интервью государственному ТВ заявил, что удар «не был первым и, я уверен, не будет последним». Он не повлияет на лидерство и политику Сирии, заверил чиновник. Об этом сообщает Reuters.

05:24 Назван аэродром, по которому нанесли удар американские ракеты: этоШайрат, расположенный к юго-востоку от Хомса. Источники«Коммерсанта» утверждали, что Шайрат используется российскими ВКС как «аэропорт подскока» при оказании огневой поддержки правительственным войскам в момент наступления.

05:21 Источник CNN утверждает, что «удары прекращены до новых распоряжений».

05:18 - на базе могли быть российские самолеты

Reutersсо ссылкой на заявление Пентагона передает, что «удары не наносились по тем частям базы, на которых, предположительно, могли находиться российские силы».

05:17«Интерфакс» передает, что в эфире государственного ТВ Сирии удар США по аэродрому в Хомсе назвали «актом агрессии».

05:14 Сирийское агентствоSANA со ссылкой на военный источник сообщает, что удар по военному аэродрому привел к жертвам.

05:10 МатериалРусской службы ВВС напоминает о поводе для начала военной операции США - атаке самолетов на поселок Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Фактических доказательств применения химических боеприпасов мало, настаивают британцы: «В прессу попала только одна фотография места разрыва боеприпаса, на которой видны его части. Но при этом пока никто не идентифицировал их как часть химического снаряда, бомбы или ракеты».

CNN утверждает, что Трампа очень тронули фото детей, которые стали жертвами отравления зарином.

05:06Washington Post молниеносно выпускает статью с заголовком: «Главный вопрос после ударов по Сирии: как ответит Россия?»

Проблемы только начинаются, а ситуация сейчас намного более взрывоопасна, чем в 2013 году, указывает WP.

05:04 СМИ напомнили о твите Трампа: в 2013 году он призывал президента Обаму не использовать военную силу в Сирии и приберечь «порох» на другой день.

04:59 Корреспондент АР Джош Ледерман в своемTwitter сообщает, что Трамп выступал с заявлением «в поле», и потому видео появится позднее. Президент, как он передает, заявил, что США защищают «жизненно важные интересы национальной безопасности» и призвал другие «цивилизованные страны» присоединиться к попытке США «положить конец сирийской бойне».

Ледерман также напоминает о предстоящем визите в Москву госсекретаря Рекса Тиллерсона - он намечен на 12 апреля.

04:50 ИсточникReuters сообщает, что удар был нанесен по аэродрому, самолетам и заправочному комплексу на сирийской военной базе. Какой именно - по-прежнему не уточняется.

04:46 Вместе с Трампом в Мар-а-Лаго находятся глава Пентагона Джеймс Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон и советник по нацбезопасности генерал Макмастер. Вице-президент Майк Пенс в Вашингтоне, он принимал японского премьера Синдзо Абэ.

04:40: Заявление Трампа

Президент Дональд Трамп в момент ударов находится в поместье Мар-а-Лаго, где принимает председателя Китая Си Цзиньпина.

Спустя минуты после объявления об ракетных ударах он выступил с кратким заявлением.

Как передаетReuters, президент США заявил, что Башар Асад использовал смертельный нервно-паралитический газ, «чтобы убить многих людей». Ракеты поразили аэродром, с которого самолеты сирийских ВВС вылетели в провинцию Идлиб для нанесения удара с использованием химических боеприпасов.

04:35 Reuters сообщает о резком падении курса доллара против японской иены на азиатских торгах в пятницу. Американская валюта в первые минуты потеряла пол-иены.

04:30CNN сообщает, что ракеты были выпущены с двух кораблей США, находящихся в Средиземном море.

Телеканал подчеркивает, что ранее коалиция во главе с США бомбила лишь цели, связанные с террористами «Исламского государства»*. Нынешняя атака может быть интерпретирована Асадом как начало войны, полагает CNN.

Ракетный удар является ответом на предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.

По данным Wiki, в провинции Хомс расположено три военных аэродрома: Тияс, Шайрат и Эль-Кусайр.





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