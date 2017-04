США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе

Сообщалось, что целью ракетного удара были аэродром, авиация и инфраструктура, а не люди. Как сообщает Lenta.ru, источник в сирийских военных кругах рассказал агентству Sana, что результате атаки имеются погибшие. В свою очередь

представитель американского Минобороны сообщил, что у него нет данных о жертвах среди мирного населения.

В результате предполагаемого применения 4 апреля химического оружия в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб погибли десятки человек, в том числе дети, еще сотни человек пострадали Вашингтон возлагает ответственность за случившееся на Дамаск, тот отвергает свою причастность к инциденту. В свою очередь, Москва призвала не делать скоропалительных выводов относительно виновников произошедшего.

Портал newsru.com ведет хронику событий

ХРОНИКА: США против Асада



17:53 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя последние события в Сирии, заявил, что осознает опасность эскалации ситуации, и призвал все стороны проявить сдержанность и избегать любых действий, которые способны усугубить страдания сирийского народа.



17:44 Госдума в связи с нанесением ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат призвала парламенты мира, Межпарламентский союз, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе «осудить агрессивные действия Соединенных Штатов Америки, нарушающие основополагающие принципы международного права, подрывающие сотрудничество государств мира в борьбе против терроризма», сообщает ТАСС. Единогласно принятый нижней палатой документ подготовил думский комитет по международным делам.

17:40 Вашингтон нанес ракетный удар по Сирии «на грани боевых столкновений с Россией», в нарушение как международного права, так и существующих внутри Соединенных Штатов процедур предварительного уведомления конгресса, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



17:33 Лишь одна из 59 ракет, выпущенных ВС США по сирийской авиабазе Шайрат, не достигла заданной цели. Об этом сообщает АР со ссылкой на американских военных. По предварительным данным агентства, ракета, которая не долетела до базы, была неисправна.

The Latest: U.S. military says 58 of 59 missiles struck their intended targets in the strike on a Syrian air base. https://t.co/pRpSXt9Xj0— The Associated Press (@AP) 7 апреля 2017 г.